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ВТБ: россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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ВТБ: россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты
ВТБ: россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты - РИА Новости Крым, 18.08.2026
ВТБ: россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты
Главным требованием к зарплатной карте остается бесплатное обслуживание и отсутствие скрытых комиссий, следует из опроса ВТБ, в котором приняли участие 1,5... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T13:36
2026-08-18T13:36
втб
банк
зарплата
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. Главным требованием к зарплатной карте остается бесплатное обслуживание и отсутствие скрытых комиссий, следует из опроса ВТБ, в котором приняли участие 1,5 тысячи респондентов из всех федеральных округов.Этот критерий назвали приоритетным абсолютное большинство опрошенных, обогнав по значимости даже размер кешбэка и процент на остаток.Однако за внешним единообразием запросов скрываются глубокие региональные различия. Жители Сибири значительно чаще других обращают внимание на удобство мобильного приложения и скорость денежных переводов, что связано с удаленностью между городами и активными внутрирегиональными перемещениями. На Дальнем Востоке ключевым фактором становятся бесплатные подписки на сторонние сервисы, которые банк предлагает за использование своих продуктов, — здесь люди воспринимают банк не просто как хранилище средств, а как экосистемного партнера.Структура зарплатных банков тоже зависит от региона. В Приволжском округе доминируют крупные государственные банки, тогда как в Санкт-Петербурге и на Урале заметно выше доля частных игроков.Исследование ВТБ также показало, что каждый третий россиянин самостоятельно выбирал банк для получения зарплаты, причем в Сибири таких респондентов особенно много. С точки зрения банка такие клиенты ничем не отличаются от тех, кто пришел через работодателя: им доступны те же программы лояльности и акции.Для Центрального округа, напротив, типична ситуация, когда работодатель сам определяет зарплатный банк для сотрудников. Несмотря на это, абсолютное большинство опрошенных в целом удовлетворены текущим банком и картой. Исключение составляет Приволжье, где люди чаще упоминают нюансы: низкий процент на остаток, невыгодный кешбэк и мелкие раздражающие комиссии.Полученные данные лягут в основу дальнейшего развития зарплатных продуктов, а региональные различия станут ориентиром для точечной настройки сервисов. Главный вывод исследования: зарплатный клиент остается самым консервативным, но именно он требует наиболее персонализированного подхода. И банки, способные учесть местную специфику, получают не просто клиента, а долгосрочные отношения на годы вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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втб, банк, зарплата, новости, опрос

ВТБ: россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты

13:36 18.08.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектДоход
Доход - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. Главным требованием к зарплатной карте остается бесплатное обслуживание и отсутствие скрытых комиссий, следует из опроса ВТБ, в котором приняли участие 1,5 тысячи респондентов из всех федеральных округов.
Этот критерий назвали приоритетным абсолютное большинство опрошенных, обогнав по значимости даже размер кешбэка и процент на остаток.
Однако за внешним единообразием запросов скрываются глубокие региональные различия. Жители Сибири значительно чаще других обращают внимание на удобство мобильного приложения и скорость денежных переводов, что связано с удаленностью между городами и активными внутрирегиональными перемещениями. На Дальнем Востоке ключевым фактором становятся бесплатные подписки на сторонние сервисы, которые банк предлагает за использование своих продуктов, — здесь люди воспринимают банк не просто как хранилище средств, а как экосистемного партнера.
При выборе зарплатного банка россияне в первую очередь ориентируются на программу лояльности и территориальную доступность: близость отделений и банкоматов остается решающим аргументом для многих категорий клиентов. Поэтому банки все чаще предлагают целевые условия для отдельных профессиональных групп.
Структура зарплатных банков тоже зависит от региона. В Приволжском округе доминируют крупные государственные банки, тогда как в Санкт-Петербурге и на Урале заметно выше доля частных игроков.
Исследование ВТБ также показало, что каждый третий россиянин самостоятельно выбирал банк для получения зарплаты, причем в Сибири таких респондентов особенно много. С точки зрения банка такие клиенты ничем не отличаются от тех, кто пришел через работодателя: им доступны те же программы лояльности и акции.
Для Центрального округа, напротив, типична ситуация, когда работодатель сам определяет зарплатный банк для сотрудников. Несмотря на это, абсолютное большинство опрошенных в целом удовлетворены текущим банком и картой. Исключение составляет Приволжье, где люди чаще упоминают нюансы: низкий процент на остаток, невыгодный кешбэк и мелкие раздражающие комиссии.
Сразу после зачисления зарплаты около половины россиян оставляют все средства в основном банке. Еще треть респондентов часть зарплаты переводят на карты других банков, чтобы получить более высокий кешбэк или воспользоваться выгодными депозитными предложениями. Сервисами автоматического перевода через СБП по установленному графику пользуется меньшинство, хотя на Северном Кавказе доля подключивших такие автоплатежи заметно выше среднего по стране.
Полученные данные лягут в основу дальнейшего развития зарплатных продуктов, а региональные различия станут ориентиром для точечной настройки сервисов. Главный вывод исследования: зарплатный клиент остается самым консервативным, но именно он требует наиболее персонализированного подхода. И банки, способные учесть местную специфику, получают не просто клиента, а долгосрочные отношения на годы вперед.
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