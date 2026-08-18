https://crimea.ria.ru/20260818/vtb-rossiyane-nazvali-glavnye-kriterii-idealnoy-zarplatnoy-karty-1158589338.html

ВТБ: россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты

ВТБ: россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты - РИА Новости Крым, 18.08.2026

ВТБ: россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты

Главным требованием к зарплатной карте остается бесплатное обслуживание и отсутствие скрытых комиссий, следует из опроса ВТБ, в котором приняли участие 1,5... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T13:36

2026-08-18T13:36

2026-08-18T13:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. Главным требованием к зарплатной карте остается бесплатное обслуживание и отсутствие скрытых комиссий, следует из опроса ВТБ, в котором приняли участие 1,5 тысячи респондентов из всех федеральных округов.Этот критерий назвали приоритетным абсолютное большинство опрошенных, обогнав по значимости даже размер кешбэка и процент на остаток.Однако за внешним единообразием запросов скрываются глубокие региональные различия. Жители Сибири значительно чаще других обращают внимание на удобство мобильного приложения и скорость денежных переводов, что связано с удаленностью между городами и активными внутрирегиональными перемещениями. На Дальнем Востоке ключевым фактором становятся бесплатные подписки на сторонние сервисы, которые банк предлагает за использование своих продуктов, — здесь люди воспринимают банк не просто как хранилище средств, а как экосистемного партнера.Структура зарплатных банков тоже зависит от региона. В Приволжском округе доминируют крупные государственные банки, тогда как в Санкт-Петербурге и на Урале заметно выше доля частных игроков.Исследование ВТБ также показало, что каждый третий россиянин самостоятельно выбирал банк для получения зарплаты, причем в Сибири таких респондентов особенно много. С точки зрения банка такие клиенты ничем не отличаются от тех, кто пришел через работодателя: им доступны те же программы лояльности и акции.Для Центрального округа, напротив, типична ситуация, когда работодатель сам определяет зарплатный банк для сотрудников. Несмотря на это, абсолютное большинство опрошенных в целом удовлетворены текущим банком и картой. Исключение составляет Приволжье, где люди чаще упоминают нюансы: низкий процент на остаток, невыгодный кешбэк и мелкие раздражающие комиссии.Полученные данные лягут в основу дальнейшего развития зарплатных продуктов, а региональные различия станут ориентиром для точечной настройки сервисов. Главный вывод исследования: зарплатный клиент остается самым консервативным, но именно он требует наиболее персонализированного подхода. И банки, способные учесть местную специфику, получают не просто клиента, а долгосрочные отношения на годы вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, зарплата, новости, опрос