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ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29
ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости Крым, 18.08.2026
ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29
Российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 1671 БПЛА.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 212 445 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 624 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ атакуют Москву и регион - сбито более 180 дроновРоссийские десантники охотятся на "птичек" ВСУ Порты Одессы и Николаева под ударом ВС России
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россия, воздушно-космические силы (вкс), новости сво, министерство обороны рф
ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29

Минобороны: ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29

12:48 18.08.2026 (обновлено: 12:52 18.08.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 1671 БПЛА.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 212 445 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 624 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
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