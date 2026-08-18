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В центре Симферополя насмерть сбили пенсионерку: возбуждено дело

В центре Симферополя насмерть сбили пенсионерку: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 18.08.2026

В центре Симферополя насмерть сбили пенсионерку: возбуждено дело

В Симферополе завели уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло вечером в субботу, 15 августа, на пересечении улиц Чехова и Севастопольской. Об... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T19:29

2026-08-18T19:29

2026-08-18T19:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе завели уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло вечером в субботу, 15 августа, на пересечении улиц Чехова и Севастопольской. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Водитель задержан и по решению суда заключен под домашний арест на два месяца.В свою очередь в прокуратуре Крыма заявили, что контролируют ход расследования уголовного дела. В ведомстве уточнили, что сбивший пенсионерку водитель ехал по улице Севастопольской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокатеДТП со скорой на Кубани: пострадали пять человекВ Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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