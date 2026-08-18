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В центре Симферополя насмерть сбили пенсионерку: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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В центре Симферополя насмерть сбили пенсионерку: возбуждено дело
В центре Симферополя насмерть сбили пенсионерку: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В центре Симферополя насмерть сбили пенсионерку: возбуждено дело
В Симферополе завели уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло вечером в субботу, 15 августа, на пересечении улиц Чехова и Севастопольской. Об... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T19:29
2026-08-18T19:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе завели уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло вечером в субботу, 15 августа, на пересечении улиц Чехова и Севастопольской. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Водитель задержан и по решению суда заключен под домашний арест на два месяца.В свою очередь в прокуратуре Крыма заявили, что контролируют ход расследования уголовного дела. В ведомстве уточнили, что сбивший пенсионерку водитель ехал по улице Севастопольской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокатеДТП со скорой на Кубани: пострадали пять человекВ Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW
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В центре Симферополя насмерть сбили пенсионерку: возбуждено дело

В центре Симферополя насмерть сбили пенсионерку - возбуждено дело

19:29 18.08.2026 (обновлено: 19:30 18.08.2026)
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе завели уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло вечером в субботу, 15 августа, на пересечении улиц Чехова и Севастопольской. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
"Предварительно установлено, что 71-летняя женщина пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, где на нее был совершен наезд легковым автомобилем, под управлением 36-летнего мужчины. В результате ДТП пенсионерка была смертельно травмирована", – говорится в сообщении.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Водитель задержан и по решению суда заключен под домашний арест на два месяца.
"Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – отметили в полиции Крыма.
В свою очередь в прокуратуре Крыма заявили, что контролируют ход расследования уголовного дела. В ведомстве уточнили, что сбивший пенсионерку водитель ехал по улице Севастопольской.
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