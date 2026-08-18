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В Севастополе жители Байдарской долины остались без света - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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В Севастополе жители Байдарской долины остались без света
В Севастополе жители Байдарской долины остались без света - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Севастополе жители Байдарской долины остались без света
Из-за технологического нарушения на сетях, произошедшего ночью 18 августа, обесточены потребители Байдарской долины. Об этом сообщили в компании... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T08:19
2026-08-18T08:19
новости севастополя
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Из-за технологического нарушения на сетях, произошедшего ночью 18 августа, обесточены потребители Байдарской долины. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго"Ранее утром сообщалось, что в Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света.Севастополь минувшей ночью дважды отражал атаку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 18 августа бизнесу ограничат потребление электричества Власти Севастополя рассказали о работе магазинов при отключениях светаВ России запущено серийное производство мобильных электроподстанций
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В Севастополе жители Байдарской долины остались без света

В Севастополе жители Байдарской долины остались без света из-за аварии

08:19 18.08.2026
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Форос
Города России. Форос - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Из-за технологического нарушения на сетях, произошедшего ночью 18 августа, обесточены потребители Байдарской долины. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго"
"В ночь с 17 на 18 августа произошло технологическое нарушение. Обесточены потребители Байдарской долины. Оперативно-выездная бригада занимается ликвидацией аварии", – сказано в сообщении.
Ранее утром сообщалось, что в Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света.
Севастополь минувшей ночью дважды отражал атаку.
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