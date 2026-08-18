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В Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорог
В Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорог - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорог
В Севастополе увеличили объем ремонта внутриквартальных дорог. В 2026 году планируется привести в порядок 35 таких дорог общей протяженностью 14,5 км. Об этом... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T19:54
2026-08-18T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе увеличили объем ремонта внутриквартальных дорог. В 2026 году планируется привести в порядок 35 таких дорог общей протяженностью 14,5 км. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Вместе с тем Развожаев отметил, что в этом году общие объемы ремонта дорог в городе увеличились. Вместо запланированной 51 дороги отремонтируют 61."В этом году планируем по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировать 61 дорогу общей протяженностью 26,3 км — планировали 51, но за счет экономии и перераспределения средств можем сделать еще 10", - сообщил губернатор.Сейчас завершен ремонт на 47 объектах. Их протяженность составляет 22,5 км. Оставшиеся участки власти планируют закончить до конца сентября.Кроме того, продолжается капитальный ремонт на пересечении улиц Адмирала Фадеева и Парковой. Здесь, по информации Развожаева, появятся новые автобусные остановки и светофор. Работы завершат в этом году.Ранее сообщалось, что Севастополь вошел в тройку регионов России с самыми качественными дорогами. За первые шесть месяцев текущего года в регионе отремонтировали 55 дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя
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ремонт дорог, дороги крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, инфраструктура
В Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорог
В Севастополе в этом году отремонтируют 14,5 км внутриквартальных дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе увеличили объем ремонта внутриквартальных дорог. В 2026 году планируется привести в порядок 35 таких дорог общей протяженностью 14,5 км. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В этом году приведем в порядок 35 внутриквартальных дорог общей протяженностью 14,5 км — на 42% больше, чем в прошлом году. Здесь в первую очередь ориентируемся на обращения жителей. 13 объектов уже готовы, еще на нескольких работы завершаются", - рассказал в своем канале в МАКС губернатор.
Вместе с тем Развожаев отметил, что в этом году общие объемы ремонта дорог в городе увеличились. Вместо запланированной 51 дороги отремонтируют 61.
"В этом году планируем по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировать 61 дорогу общей протяженностью 26,3 км — планировали 51, но за счет экономии и перераспределения средств можем сделать еще 10", - сообщил губернатор.
Сейчас завершен ремонт на 47 объектах. Их протяженность составляет 22,5 км. Оставшиеся участки власти планируют закончить до конца сентября.
Кроме того, продолжается капитальный ремонт на пересечении улиц Адмирала Фадеева и Парковой. Здесь, по информации Развожаева, появятся новые автобусные остановки и светофор. Работы завершат в этом году.
Ранее сообщалось, что Севастополь вошел в тройку
регионов России с самыми качественными дорогами. За первые шесть месяцев текущего года в регионе отремонтировали
55 дорог.
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