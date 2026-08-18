https://crimea.ria.ru/20260818/v-sevastopole-uvelichili-obemy-remonta-vnutrikvartalnykh-dorog-1158594484.html

В Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорог

В Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорог - РИА Новости Крым, 18.08.2026

В Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорог

В Севастополе увеличили объем ремонта внутриквартальных дорог. В 2026 году планируется привести в порядок 35 таких дорог общей протяженностью 14,5 км. Об этом... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T19:54

2026-08-18T19:54

2026-08-18T19:54

ремонт дорог

дороги крыма

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

инфраструктура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе увеличили объем ремонта внутриквартальных дорог. В 2026 году планируется привести в порядок 35 таких дорог общей протяженностью 14,5 км. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Вместе с тем Развожаев отметил, что в этом году общие объемы ремонта дорог в городе увеличились. Вместо запланированной 51 дороги отремонтируют 61."В этом году планируем по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировать 61 дорогу общей протяженностью 26,3 км — планировали 51, но за счет экономии и перераспределения средств можем сделать еще 10", - сообщил губернатор.Сейчас завершен ремонт на 47 объектах. Их протяженность составляет 22,5 км. Оставшиеся участки власти планируют закончить до конца сентября.Кроме того, продолжается капитальный ремонт на пересечении улиц Адмирала Фадеева и Парковой. Здесь, по информации Развожаева, появятся новые автобусные остановки и светофор. Работы завершат в этом году.Ранее сообщалось, что Севастополь вошел в тройку регионов России с самыми качественными дорогами. За первые шесть месяцев текущего года в регионе отремонтировали 55 дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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