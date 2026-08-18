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В Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорог - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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В Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорог
В Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорог - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорог
В Севастополе увеличили объем ремонта внутриквартальных дорог. В 2026 году планируется привести в порядок 35 таких дорог общей протяженностью 14,5 км. Об этом... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T19:54
2026-08-18T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе увеличили объем ремонта внутриквартальных дорог. В 2026 году планируется привести в порядок 35 таких дорог общей протяженностью 14,5 км. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Вместе с тем Развожаев отметил, что в этом году общие объемы ремонта дорог в городе увеличились. Вместо запланированной 51 дороги отремонтируют 61."В этом году планируем по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировать 61 дорогу общей протяженностью 26,3 км — планировали 51, но за счет экономии и перераспределения средств можем сделать еще 10", - сообщил губернатор.Сейчас завершен ремонт на 47 объектах. Их протяженность составляет 22,5 км. Оставшиеся участки власти планируют закончить до конца сентября.Кроме того, продолжается капитальный ремонт на пересечении улиц Адмирала Фадеева и Парковой. Здесь, по информации Развожаева, появятся новые автобусные остановки и светофор. Работы завершат в этом году.Ранее сообщалось, что Севастополь вошел в тройку регионов России с самыми качественными дорогами. За первые шесть месяцев текущего года в регионе отремонтировали 55 дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя
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ремонт дорог, дороги крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, инфраструктура
В Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорог

В Севастополе в этом году отремонтируют 14,5 км внутриквартальных дорог

19:54 18.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе увеличили объем ремонта внутриквартальных дорог. В 2026 году планируется привести в порядок 35 таких дорог общей протяженностью 14,5 км. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В этом году приведем в порядок 35 внутриквартальных дорог общей протяженностью 14,5 км — на 42% больше, чем в прошлом году. Здесь в первую очередь ориентируемся на обращения жителей. 13 объектов уже готовы, еще на нескольких работы завершаются", - рассказал в своем канале в МАКС губернатор.
© Михаил Развожаев в МАКСРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Ремонт дорог в Севастополе
Вместе с тем Развожаев отметил, что в этом году общие объемы ремонта дорог в городе увеличились. Вместо запланированной 51 дороги отремонтируют 61.
"В этом году планируем по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировать 61 дорогу общей протяженностью 26,3 км — планировали 51, но за счет экономии и перераспределения средств можем сделать еще 10", - сообщил губернатор.
© Михаил Развожаев в МАКСРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Ремонт дорог в Севастополе
Сейчас завершен ремонт на 47 объектах. Их протяженность составляет 22,5 км. Оставшиеся участки власти планируют закончить до конца сентября.
Кроме того, продолжается капитальный ремонт на пересечении улиц Адмирала Фадеева и Парковой. Здесь, по информации Развожаева, появятся новые автобусные остановки и светофор. Работы завершат в этом году.
Ранее сообщалось, что Севастополь вошел в тройку регионов России с самыми качественными дорогами. За первые шесть месяцев текущего года в регионе отремонтировали 55 дорог.
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Ремонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково
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Ремонт дорогДороги КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевИнфраструктура
 
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