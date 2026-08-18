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В Севастополе повторно объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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В Севастополе повторно объявлена воздушная тревога
В Севастополе повторно объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Севастополе повторно объявлена воздушная тревога
В Севастополе прозвучала сирена – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T13:09
2026-08-18T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучала сирена – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.Ранее во вторник сообщалось, что над Севастополем за сутки сбили 19 украинских БПЛА, пострадавших нет, заверили власти. Также севастопольский губернатор сообщил, что военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь две атаки ВСУ и нейтрализовали 9 вражеских беспилотников. По информации Спасательной службы города, зафиксировано возгорание травы в разных районах города. А в районе Парка Победы к пляжу прибило упавший беспилотник с боезарядом, людей эвакуировали. Днем в Севастополе снова звучал сигнал воздушной тревоги. Продлилась она 10 минут.В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Севастополе повторно объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога

13:09 18.08.2026 (обновлено: 13:12 18.08.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе прозвучала сирена – в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он в своем канала на платформе МАКС.
Ранее во вторник сообщалось, что над Севастополем за сутки сбили 19 украинских БПЛА, пострадавших нет, заверили власти. Также севастопольский губернатор сообщил, что военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь две атаки ВСУ и нейтрализовали 9 вражеских беспилотников. По информации Спасательной службы города, зафиксировано возгорание травы в разных районах города. А в районе Парка Победы к пляжу прибило упавший беспилотник с боезарядом, людей эвакуировали. Днем в Севастополе снова звучал сигнал воздушной тревоги. Продлилась она 10 минут.
В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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