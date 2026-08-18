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В Севастополе поддержку хлебопекам увеличили почти в полтора раза
В Севастополе поддержку хлебопекам увеличили почти в полтора раза - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Севастополе поддержку хлебопекам увеличили почти в полтора раза
Свыше 53 миллионов рублей направили севастопольским хлебопекам в качестве господдержки. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T18:55
2026-08-18T18:55
2026-08-18T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Свыше 53 миллионов рублей направили севастопольским хлебопекам в качестве господдержки. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Господдержка направлена на компенсацию части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба и хлебобулочных изделий. Субсидия предоставляется участникам отбора по ставке 3 682,6 рубля за 1 тонну произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий, пояснили в правительстве.Благодаря принятым мерам в регионе в этом году сохранена социальная цена в 20 рублей на хлеб "Дарницкий" и "Формовой" на уровне 2022 года, без изменения рецептуры и веса, добавили в пресс-службе.Подать заявку на поддержку в департамент сельского хозяйства можно до 26 августа. Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в систему "Электронный бюджет", уточняется в сообщении.В начале августа сообщалось, что правительство Севастополя выделило 17,6 миллиона рублей на компенсацию хлебопекарным предприятиям части затрат на производство социальных сортов хлеба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России возвращается на траекторию роста – кабминВ каких регионах России самые большие зарплатыКогда в Крыму ситуация с топливом стабилизируется и подешевеет бензин
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хлеб, севастополь, новости севастополя, продукты, господдержка, крым, новости крыма, михаил развожаев, правительство севастополя
В Севастополе поддержку хлебопекам увеличили почти в полтора раза
В Севастополе свыше 53 млн рублей выделили на господдержку хлебопекарной отрасли
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Свыше 53 миллионов рублей направили севастопольским хлебопекам в качестве господдержки. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"Финансирование отрасли увеличили почти на 50% по сравнению с прошлым годом, оно составило 53,5 млн рублей. Благодаря государственной поддержке в 2026 году за счет средств субсидии произведено и реализовано более 14 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий", - говорится в сообщении.
Господдержка направлена на компенсацию части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба и хлебобулочных изделий. Субсидия предоставляется участникам отбора по ставке 3 682,6 рубля за 1 тонну произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий, пояснили в правительстве.
Благодаря принятым мерам в регионе в этом году сохранена социальная цена в 20 рублей на хлеб "Дарницкий" и "Формовой" на уровне 2022 года, без изменения рецептуры и веса, добавили в пресс-службе.
Подать заявку на поддержку в департамент сельского хозяйства можно до 26 августа. Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в систему "Электронный бюджет", уточняется в сообщении.
В начале августа сообщалось
, что правительство Севастополя выделило 17,6 миллиона рублей на компенсацию хлебопекарным предприятиям части затрат на производство социальных сортов хлеба.
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