Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе поддержку хлебопекам увеличили почти в полтора раза - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260818/v-sevastopole-podderzhku-khlebopekam-uvelichili-pochti-v-poltora-raza-1158595712.html
В Севастополе поддержку хлебопекам увеличили почти в полтора раза
В Севастополе поддержку хлебопекам увеличили почти в полтора раза - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Севастополе поддержку хлебопекам увеличили почти в полтора раза
Свыше 53 миллионов рублей направили севастопольским хлебопекам в качестве господдержки. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T18:55
2026-08-18T18:55
хлеб
севастополь
новости севастополя
продукты
господдержка
крым
новости крыма
михаил развожаев
правительство севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0a/1144057669_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_608090dd056b74c5216f16844fbc3795.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Свыше 53 миллионов рублей направили севастопольским хлебопекам в качестве господдержки. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Господдержка направлена на компенсацию части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба и хлебобулочных изделий. Субсидия предоставляется участникам отбора по ставке 3 682,6 рубля за 1 тонну произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий, пояснили в правительстве.Благодаря принятым мерам в регионе в этом году сохранена социальная цена в 20 рублей на хлеб "Дарницкий" и "Формовой" на уровне 2022 года, без изменения рецептуры и веса, добавили в пресс-службе.Подать заявку на поддержку в департамент сельского хозяйства можно до 26 августа. Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в систему "Электронный бюджет", уточняется в сообщении.В начале августа сообщалось, что правительство Севастополя выделило 17,6 миллиона рублей на компенсацию хлебопекарным предприятиям части затрат на производство социальных сортов хлеба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России возвращается на траекторию роста – кабминВ каких регионах России самые большие зарплатыКогда в Крыму ситуация с топливом стабилизируется и подешевеет бензин
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0a/1144057669_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a680887ab5a9e6e982194e075a5c5ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хлеб, севастополь, новости севастополя, продукты, господдержка, крым, новости крыма, михаил развожаев, правительство севастополя
В Севастополе поддержку хлебопекам увеличили почти в полтора раза

В Севастополе свыше 53 млн рублей выделили на господдержку хлебопекарной отрасли

18:55 18.08.2026
 
© РИА Новости КрымПроизводство хлеба, пекарня
Производство хлеба, пекарня - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Свыше 53 миллионов рублей направили севастопольским хлебопекам в качестве господдержки. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

"Финансирование отрасли увеличили почти на 50% по сравнению с прошлым годом, оно составило 53,5 млн рублей. Благодаря государственной поддержке в 2026 году за счет средств субсидии произведено и реализовано более 14 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий", - говорится в сообщении.

Господдержка направлена на компенсацию части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба и хлебобулочных изделий. Субсидия предоставляется участникам отбора по ставке 3 682,6 рубля за 1 тонну произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий, пояснили в правительстве.
Благодаря принятым мерам в регионе в этом году сохранена социальная цена в 20 рублей на хлеб "Дарницкий" и "Формовой" на уровне 2022 года, без изменения рецептуры и веса, добавили в пресс-службе.
Подать заявку на поддержку в департамент сельского хозяйства можно до 26 августа. Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в систему "Электронный бюджет", уточняется в сообщении.
В начале августа сообщалось, что правительство Севастополя выделило 17,6 миллиона рублей на компенсацию хлебопекарным предприятиям части затрат на производство социальных сортов хлеба.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экономика России возвращается на траекторию роста – кабмин
В каких регионах России самые большие зарплаты
Когда в Крыму ситуация с топливом стабилизируется и подешевеет бензин
 
ХлебСевастопольНовости СевастополяПродуктыГосподдержкаКрымНовости КрымаМихаил РазвожаевПравительство Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17На юге Крыма работает ПВО
13:01Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу
12:48Масштабный лесной пожар в Ялте: на месте работают более 300 человек
12:42В Севастополе снова включили сирены - опасность с воздуха
12:28Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:05Россия вернула 103 военных из украинского плена
12:04Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа
11:59Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море
11:51В Крыму отбой ракетной опасности
11:45Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн
11:42В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги
11:38Аксенов назначил врио министра промышленности и торговли Крыма
11:30Над Севастополем сбили 17 украинских беспилотников
11:20В Крыму объявлена ракетная опасность
11:20Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:12НАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского
11:00В селах Красногвардейского района Крыма отключат газ 25 августа
10:50ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку
10:418-летняя девочка погибла под винтами катера в акватории реки Дон в Азове
10:26Массированная атака на ЛНР - 3 человека погибли и 10 ранены
Лента новостейМолния