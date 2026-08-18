https://crimea.ria.ru/20260818/v-sevastopole-pered-sezonom-dozhdey-raschischayut-ruslo-reki-belbek-1158599351.html

В Севастополе перед сезоном дождей расчищают русло реки Бельбек

В Севастополе перед сезоном дождей расчищают русло реки Бельбек - РИА Новости Крым, 18.08.2026

В Севастополе перед сезоном дождей расчищают русло реки Бельбек

В Севастополе в преддверии паводков приступили ко второму этапу расчистки русла реки Бельбек в районе Верхнесадового. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T20:01

2026-08-18T20:01

2026-08-18T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в преддверии паводков приступили ко второму этапу расчистки русла реки Бельбек в районе Верхнесадового. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сейчас техника убирает из воды старые поваленные деревья, аварийные стволы и заросли камыша, которые создают опасные заторы. После этой работы специалисты приступят к уборке донных отложений.Помимо Бельбека власти приводят в порядок русла рек Черной и Качи. Всего планируют расчистить более пяти километров и вывезти с берегов и из воды около четырехсот тонн мусора и растительности.Завершить основной объем работ планируется к середине сентября, чтобы встретить сезон дождей во всеоружии, резюмировал Развожаев.В конце ноября прошлого года в Севастополе были очищены от поваленных деревьев, кустов и донных отложений почти два километра русла реки Бельбек. В сентябре полностью расчистили русла реки Черная и ее притоков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Летние дожди в Крыму: как наполнились реки в июлеПритоки в Крымские водохранилища свидетельствуют о благоприятном периоде - ученыеПод Севастополем уложили 850 метров нового водопровода

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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