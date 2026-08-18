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В России сократилось число совершенных мигрантами преступлений
В России сократилось число совершенных мигрантами преступлений - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В России сократилось число совершенных мигрантами преступлений
Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, за шесть месяцев текущего года уменьшилось почти на 40% по сравнению с показателем... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T09:46
2026-08-18T09:46
2026-08-18T09:46
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, за шесть месяцев текущего года уменьшилось почти на 40% по сравнению с показателем аналогичного периода в 2025 году, что стало результатом реализации ранее принятых норм в сфере миграции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин отметил, что с 2024 года Госдума приняла 32 федеральных закона, которые направлены на совершенствование миграционной политики в России и это дает очень заметные результаты.Так, например, по данным Федеральной службы судебных приставов, за первое полугодие 2026 число иностранцев, выдворенных за нарушение миграционного законодательства, только в Москве увеличилось вдвое – с 8,3 тыс. до 16 тыс. человек. И это треть от общего показателя выдворений из страны по статье КоАП о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в ней, добавил Володин."До недавнего времени выдворение как мера административного воздействия было предусмотрено в 22 статьях КоАП. В июле приняли федеральный закон, которым расширили перечень статей КоАП, предполагающих выдворение из страны, до 45. Стало больше в два раза", – подчеркнул он.В конце июля в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ сообщали, что количество иностранных граждан, выдворенных из России за административные правонарушения в первом полугодии 2026 года, выросло в 2,6 раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранта выдворят из России за публикацию видео с размещением ПВО Мигрантам с любой судимостью запретили проживать в России Крупнейший наплыв нелегальных мигрантов в Испанию - что известно о ситуации
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вячеслав володин, нелегальные мигранты, мигранты, миграционная политика, россия, новости, преступность, государственная дума рф
В России сократилось число совершенных мигрантами преступлений
В РФ фиксируют уменьшение на 40% совершенных мигрантами преступлений за полгода – Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, за шесть месяцев текущего года уменьшилось почти на 40% по сравнению с показателем аналогичного периода в 2025 году, что стало результатом реализации ранее принятых норм в сфере миграции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"За полгода их зафиксировано на 40% меньше. Это результат реализации ранее принятых норм, которыми правоохранительным органам были предоставлены дополнительные полномочия для наведения порядка в миграционной сфере", – сообщил спикер ГД в своем канале на платформе МАКС со ссылкой на статистику Министерства внутренних дел РФ.
Володин отметил, что с 2024 года Госдума приняла 32 федеральных закона, которые направлены на совершенствование миграционной политики в России и это дает очень заметные результаты.
Так, например, по данным Федеральной службы судебных приставов, за первое полугодие 2026 число иностранцев, выдворенных за нарушение миграционного законодательства, только в Москве увеличилось вдвое – с 8,3 тыс. до 16 тыс. человек. И это треть от общего показателя выдворений из страны по статье КоАП о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в ней, добавил Володин.
"До недавнего времени выдворение как мера административного воздействия было предусмотрено в 22 статьях КоАП. В июле приняли федеральный закон, которым расширили перечень статей КоАП, предполагающих выдворение из страны, до 45. Стало больше в два раза", – подчеркнул он.
В конце июля в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ сообщали
, что количество иностранных граждан, выдворенных из России за административные правонарушения в первом полугодии 2026 года, выросло в 2,6 раза.
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