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В России сократилось число совершенных мигрантами преступлений

В России сократилось число совершенных мигрантами преступлений - РИА Новости Крым, 18.08.2026

В России сократилось число совершенных мигрантами преступлений

Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, за шесть месяцев текущего года уменьшилось почти на 40% по сравнению с показателем... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T09:46

2026-08-18T09:46

2026-08-18T09:46

вячеслав володин

нелегальные мигранты

мигранты

миграционная политика

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новости

преступность

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, за шесть месяцев текущего года уменьшилось почти на 40% по сравнению с показателем аналогичного периода в 2025 году, что стало результатом реализации ранее принятых норм в сфере миграции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин отметил, что с 2024 года Госдума приняла 32 федеральных закона, которые направлены на совершенствование миграционной политики в России и это дает очень заметные результаты.Так, например, по данным Федеральной службы судебных приставов, за первое полугодие 2026 число иностранцев, выдворенных за нарушение миграционного законодательства, только в Москве увеличилось вдвое – с 8,3 тыс. до 16 тыс. человек. И это треть от общего показателя выдворений из страны по статье КоАП о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в ней, добавил Володин."До недавнего времени выдворение как мера административного воздействия было предусмотрено в 22 статьях КоАП. В июле приняли федеральный закон, которым расширили перечень статей КоАП, предполагающих выдворение из страны, до 45. Стало больше в два раза", – подчеркнул он.В конце июля в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ сообщали, что количество иностранных граждан, выдворенных из России за административные правонарушения в первом полугодии 2026 года, выросло в 2,6 раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранта выдворят из России за публикацию видео с размещением ПВО Мигрантам с любой судимостью запретили проживать в России Крупнейший наплыв нелегальных мигрантов в Испанию - что известно о ситуации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, нелегальные мигранты, мигранты, миграционная политика, россия, новости, преступность, государственная дума рф