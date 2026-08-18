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В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света
В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света
В Московской области после массированной атаки беспилотников без электроснабжения остались более пяти тысяч абонентов и 46 социально значимых объектов. В... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T08:06
2026-08-18T08:06
московская область
атаки всу
отключение электроэнергии
происшествия
электросети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг -РИА Новости Крым. В Московской области после массированной атаки беспилотников без электроснабжения остались более пяти тысяч абонентов и 46 социально значимых объектов. В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" введен особый режим работы, сообщили в пресс-службе компании."В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" с 05:30 часов 18 августа 2026 года введен особый режим работы в связи с повреждением электросетевого оборудования вышестоящей электросетевой организации, повлекшим обесточивание 109 трансформаторных подстанций в городских округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево", - говорится в сообщении.Уточняется, что под отключение попали более 5 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов.Идут восстановительные работы. Прогнозируемое время восстановления электроснабжения составляет порядка двух часов.Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и произошли пожары. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника на подлете к Москве уничтожили 180 дронов, всего в сторону столицы летели более 600 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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московская область, атаки всу, отключение электроэнергии, происшествия, электросети, новости
В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света

В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света - Мособлэнерго

08:06 18.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Московской области.
Линии электропередач в Московской области. - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг -РИА Новости Крым. В Московской области после массированной атаки беспилотников без электроснабжения остались более пяти тысяч абонентов и 46 социально значимых объектов. В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" введен особый режим работы, сообщили в пресс-службе компании.
"В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" с 05:30 часов 18 августа 2026 года введен особый режим работы в связи с повреждением электросетевого оборудования вышестоящей электросетевой организации, повлекшим обесточивание 109 трансформаторных подстанций в городских округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево", - говорится в сообщении.
Уточняется, что под отключение попали более 5 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов.
Идут восстановительные работы. Прогнозируемое время восстановления электроснабжения составляет порядка двух часов.
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и произошли пожары. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника на подлете к Москве уничтожили 180 дронов, всего в сторону столицы летели более 600 БПЛА.
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Московская областьАтаки ВСУОтключение электроэнергииПроисшествияЭлектросетиНовости
 
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