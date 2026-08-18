https://crimea.ria.ru/20260818/v-podmoskove-posle-ataki-vsu-bolee--tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-1158574589.html
В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света
В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света
В Московской области после массированной атаки беспилотников без электроснабжения остались более пяти тысяч абонентов и 46 социально значимых объектов. В... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T08:06
2026-08-18T08:06
2026-08-18T08:06
московская область
атаки всу
отключение электроэнергии
происшествия
электросети
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158574699_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_7f4df35175ac2a498f74ffbdb02d3398.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг -РИА Новости Крым. В Московской области после массированной атаки беспилотников без электроснабжения остались более пяти тысяч абонентов и 46 социально значимых объектов. В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" введен особый режим работы, сообщили в пресс-службе компании."В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" с 05:30 часов 18 августа 2026 года введен особый режим работы в связи с повреждением электросетевого оборудования вышестоящей электросетевой организации, повлекшим обесточивание 109 трансформаторных подстанций в городских округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево", - говорится в сообщении.Уточняется, что под отключение попали более 5 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов.Идут восстановительные работы. Прогнозируемое время восстановления электроснабжения составляет порядка двух часов.Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и произошли пожары. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника на подлете к Москве уничтожили 180 дронов, всего в сторону столицы летели более 600 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158574699_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_e5d554eefe49406b31a6dfe4b9780666.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область, атаки всу, отключение электроэнергии, происшествия, электросети, новости
В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света
В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света - Мособлэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг -РИА Новости Крым. В Московской области после массированной атаки беспилотников без электроснабжения остались более пяти тысяч абонентов и 46 социально значимых объектов. В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" введен особый режим работы, сообщили в пресс-службе компании.
"В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" с 05:30 часов 18 августа 2026 года введен особый режим работы в связи с повреждением электросетевого оборудования вышестоящей электросетевой организации, повлекшим обесточивание 109 трансформаторных подстанций в городских округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево", - говорится в сообщении.
Уточняется, что под отключение попали более 5 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов.
Идут восстановительные работы. Прогнозируемое время восстановления электроснабжения составляет порядка двух часов.
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область
. В регионе повреждены дома и произошли пожары. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил,
что с вечера понедельника на подлете к Москве уничтожили 180 дронов, всего в сторону столицы летели более 600 БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.