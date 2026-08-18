https://crimea.ria.ru/20260818/v-podmoskove-posle-ataki-vsu-bolee--tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-1158574589.html

В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света

В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 18.08.2026

В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света

В Московской области после массированной атаки беспилотников без электроснабжения остались более пяти тысяч абонентов и 46 социально значимых объектов. В... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T08:06

2026-08-18T08:06

2026-08-18T08:06

московская область

атаки всу

отключение электроэнергии

происшествия

электросети

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг -РИА Новости Крым. В Московской области после массированной атаки беспилотников без электроснабжения остались более пяти тысяч абонентов и 46 социально значимых объектов. В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" введен особый режим работы, сообщили в пресс-службе компании."В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" с 05:30 часов 18 августа 2026 года введен особый режим работы в связи с повреждением электросетевого оборудования вышестоящей электросетевой организации, повлекшим обесточивание 109 трансформаторных подстанций в городских округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево", - говорится в сообщении.Уточняется, что под отключение попали более 5 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов.Идут восстановительные работы. Прогнозируемое время восстановления электроснабжения составляет порядка двух часов.Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и произошли пожары. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника на подлете к Москве уничтожили 180 дронов, всего в сторону столицы летели более 600 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, атаки всу, отключение электроэнергии, происшествия, электросети, новости