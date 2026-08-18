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В Крыму за два месяца поймали около 200 "ночных мопедистов"

В Крыму за два месяца поймали около 200 "ночных мопедистов" - РИА Новости Крым, 18.08.2026

В Крыму за два месяца поймали около 200 "ночных мопедистов"

Сотрудники Госавтоинспекции Крыма за два месяца выявили 179 нарушителей указа главы республики о запрете ночной езды на мототранспорте. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T19:33

2026-08-18T19:33

2026-08-18T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции Крыма за два месяца выявили 179 нарушителей указа главы республики о запрете ночной езды на мототранспорте. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.В отношении нарушителей составлены административные материалы. Санкция предусматривает штраф в размере от 1000 до 13 000 рублей.Согласно указу главы Крыма, на территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники в ночное время суток. С 22 июня передвижение на мототранспорте в ночное время запретили и в Севастополе. Ездить на мопедах на территории города нельзя и во время сигнала воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе у водителя забрали мопед за ночные поездкиВ Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах и мопедахВ Севастополе выявили 22 водителя-нарушителя на мототранспорте

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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