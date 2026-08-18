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В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате
В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате
В Кировском районе Крыма подросток на питбайке сбил девятилетнего ребенка на электросамокате, обоих доставили в больницу с различными травмами. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T13:57
2026-08-18T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма подросток на питбайке сбил девятилетнего ребенка на электросамокате, обоих доставили в больницу с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.В результате аварии несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ход проверки контролирует прокуратура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток на мопеде сбил женщину - оба в больницеВ Севастополе иномарка столкнулась с 14-летним самокатчикомВодитель легковушки сбил ребенка на электросамокате во дворе дома в Севастополе
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, крым, мвд по республике крым, дети
В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате

В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате – оба попали в больницу

13:57 18.08.2026
 
© МВД по РКДТП в Кировском районе Крыма
ДТП в Кировском районе Крыма
© МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма подросток на питбайке сбил девятилетнего ребенка на электросамокате, обоих доставили в больницу с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

"17 августа около 15:00 на пересечении улиц Клубная и Калинина в селе Изюмовка произошло столкновение питбайка и электросамоката. Установлено, что 15-летний подросток, управляя питбайком "Эндуро", поворачивал налево и не уступил дорогу электросамокату, за рулем которого был 9-летний ребенок", - говорится в сообщении.

© МВД по РКДТП в Кировском районе Крыма
ДТП в Кировском районе Крыма
© МВД по РК
ДТП в Кировском районе Крыма
В результате аварии несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ход проверки контролирует прокуратура.
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