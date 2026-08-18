https://crimea.ria.ru/20260818/v-krymu-podrostok-na-pitbayke-sbil-9-letnego-rebenka-na-samokate-1158590527.html
В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате
В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате
В Кировском районе Крыма подросток на питбайке сбил девятилетнего ребенка на электросамокате, обоих доставили в больницу с различными травмами. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T13:57
2026-08-18T13:57
2026-08-18T13:57
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости крыма
крым
мвд по республике крым
дети
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158589821_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_ed3d3ee3199a82a267a0ac2b66853734.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма подросток на питбайке сбил девятилетнего ребенка на электросамокате, обоих доставили в больницу с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.В результате аварии несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ход проверки контролирует прокуратура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток на мопеде сбил женщину - оба в больницеВ Севастополе иномарка столкнулась с 14-летним самокатчикомВодитель легковушки сбил ребенка на электросамокате во дворе дома в Севастополе
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158589821_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_4d3391249a485050326d61e444868abe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, крым, мвд по республике крым, дети
В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате
В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате – оба попали в больницу