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В Крыму почтили память жертв депортации немцев

В Крыму почтили память жертв депортации немцев - РИА Новости Крым, 18.08.2026

В Крыму почтили память жертв депортации немцев

В Симферополе вспоминают жертв депортации немцев из Крыма. У мемориала возле границ Ботанического сада КФУ имени В. И. Вернадского собрались крымчане разных... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T09:57

2026-08-18T09:57

2026-08-18T10:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе вспоминают жертв депортации немцев из Крыма. У мемориала возле границ Ботанического сада КФУ имени В. И. Вернадского собрались крымчане разных национальностей и вероисповеданий, возложили цветы и почтили память жертв депортации минутой молчания, передает корреспондент РИА Новости Крым."Сегодня мы принимаем участие в возложении цветов, а также в памятных мероприятиях, которые в том числе пройдут и на мемориальном комплексе "Сюрень", <…>, где еще раз будем говорить об этих событиях, об этом будут рассказывать очевидцы. А все для того, чтобы эти страшные дни больше не повторялись в судьбе народов Крыма", - сказал журналистам председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов.По его словам, народы Крыма объединяются не только в праздничные дни, но и вспоминая о трагических событиях, которые случались в истории полуострова.Также он напомнил, что мемориальный комплекс "Путь возрождения народов Крыма" в поселке Сирень Бахчисарайского района, был построен в рамках указа президента "О мерах по реабилитации…" как дань памяти всем жертвам депортации, как символ возрождения крымских народов у себя на родной земле, в Крыму".Депортация крымских немцев произошла 18 августа 1941 года, став первым случаем насильственного выселения народов из Крыма во время Великой Отечественной войны. Официальной причиной депортации было названо "укрепление обороны Крыма" в связи с началом войны. В этот день из Крыма было выселено более 60 тысяч немцев и членов их семей.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагическая страница истории: депортация народов КрымаКто, как и когда депортировал народы из КрымаСухие цифры: сколько людей было депортировано из Крыма

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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