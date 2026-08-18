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В Крыму почтили память жертв депортации немцев - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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В Крыму почтили память жертв депортации немцев
В Крыму почтили память жертв депортации немцев - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Крыму почтили память жертв депортации немцев
В Симферополе вспоминают жертв депортации немцев из Крыма. У мемориала возле границ Ботанического сада КФУ имени В. И. Вернадского собрались крымчане разных... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T09:57
2026-08-18T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе вспоминают жертв депортации немцев из Крыма. У мемориала возле границ Ботанического сада КФУ имени В. И. Вернадского собрались крымчане разных национальностей и вероисповеданий, возложили цветы и почтили память жертв депортации минутой молчания, передает корреспондент РИА Новости Крым."Сегодня мы принимаем участие в возложении цветов, а также в памятных мероприятиях, которые в том числе пройдут и на мемориальном комплексе "Сюрень", &lt;…&gt;, где еще раз будем говорить об этих событиях, об этом будут рассказывать очевидцы. А все для того, чтобы эти страшные дни больше не повторялись в судьбе народов Крыма", - сказал журналистам председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов.По его словам, народы Крыма объединяются не только в праздничные дни, но и вспоминая о трагических событиях, которые случались в истории полуострова.Также он напомнил, что мемориальный комплекс "Путь возрождения народов Крыма" в поселке Сирень Бахчисарайского района, был построен в рамках указа президента "О мерах по реабилитации…" как дань памяти всем жертвам депортации, как символ возрождения крымских народов у себя на родной земле, в Крыму".Депортация крымских немцев произошла 18 августа 1941 года, став первым случаем насильственного выселения народов из Крыма во время Великой Отечественной войны. Официальной причиной депортации было названо "укрепление обороны Крыма" в связи с началом войны. В этот день из Крыма было выселено более 60 тысяч немцев и членов их семей.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагическая страница истории: депортация народов КрымаКто, как и когда депортировал народы из КрымаСухие цифры: сколько людей было депортировано из Крыма
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депортация из крыма, день памяти жертв депортации народов крыма, крым, новости крыма, память, руслан якубов
В Крыму почтили память жертв депортации немцев

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

09:57 18.08.2026 (обновлено: 10:02 18.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма
В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе вспоминают жертв депортации немцев из Крыма. У мемориала возле границ Ботанического сада КФУ имени В. И. Вернадского собрались крымчане разных национальностей и вероисповеданий, возложили цветы и почтили память жертв депортации минутой молчания, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Сегодня мы принимаем участие в возложении цветов, а также в памятных мероприятиях, которые в том числе пройдут и на мемориальном комплексе "Сюрень", <…>, где еще раз будем говорить об этих событиях, об этом будут рассказывать очевидцы. А все для того, чтобы эти страшные дни больше не повторялись в судьбе народов Крыма", - сказал журналистам председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТраурный митинг посвящённый дню памяти депортации немцев из Крыма
Траурный митинг посвящённый дню памяти депортации немцев из Крыма - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
По его словам, народы Крыма объединяются не только в праздничные дни, но и вспоминая о трагических событиях, которые случались в истории полуострова.
"Мы всегда вместе, мы всегда поминаем усопших, и говорим уже о том, что в нашем, российском Крыму, все будет сделано для того, чтобы сохранить память и дать большой импульс для развития этнографического и этноконфессионального богатства Крыма", - обозначил Якубов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

Траурный митинг посвящённый дню памяти депортации немцев из Крыма
1 из 5

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

Траурный митинг посвящённый дню памяти депортации немцев из Крыма
2 из 5

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

Траурный митинг посвящённый дню памяти депортации немцев из Крыма
3 из 5

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

Траурный митинг посвящённый дню памяти депортации немцев из Крыма
4 из 5

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

Траурный митинг посвящённый дню памяти депортации немцев из Крыма
5 из 5

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5

В Симферополе почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Также он напомнил, что мемориальный комплекс "Путь возрождения народов Крыма" в поселке Сирень Бахчисарайского района, был построен в рамках указа президента "О мерах по реабилитации…" как дань памяти всем жертвам депортации, как символ возрождения крымских народов у себя на родной земле, в Крыму".
Депортация крымских немцев произошла 18 августа 1941 года, став первым случаем насильственного выселения народов из Крыма во время Великой Отечественной войны. Официальной причиной депортации было названо "укрепление обороны Крыма" в связи с началом войны. В этот день из Крыма было выселено более 60 тысяч немцев и членов их семей.
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Сухие цифры: сколько людей было депортировано из Крыма
 
Депортация из КрымаДень памяти жертв депортации народов КрымаКрымНовости КрымаПамятьРуслан Якубов
 
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