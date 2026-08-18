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В Крыму отменили беспилотную опасность - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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В Крыму отменили беспилотную опасность
В Крыму отменили беспилотную опасность - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Крыму отменили беспилотную опасность
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T07:04
2026-08-18T07:04
крым
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срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Утром во вторник сообщалось, что на юге Крыма работают системы противовоздушной обороны – в регионе была объявлена беспилотная опасность.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, гу мчс рф по республике крым, пво, беспилотник (бпла, дрон)
В Крыму отменили беспилотную опасность

В Крыму отменили беспилотную опасность

07:04 18.08.2026
 
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Гора Арман-Кая - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – говорится в сообщении.
Утром во вторник сообщалось, что на юге Крыма работают системы противовоздушной обороны – в регионе была объявлена беспилотная опасность.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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