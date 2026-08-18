https://crimea.ria.ru/20260818/v-krymu-na-obustroystvo-zhizni-repatriantov-napravili-svyshe-18-mlrd-rubley-1158580404.html
В Крыму на обустройство жизни репатриантов направили свыше 18 млрд рублей
В Крыму на обустройство жизни репатриантов направили свыше 18 млрд рублей - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Крыму на обустройство жизни репатриантов направили свыше 18 млрд рублей
В Крыму на обустройство мест компактного проживания ранее депортированных народов, на решение их жилищных вопросов, сохранение и развития культуры потрачено из... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T10:35
2026-08-18T10:35
2026-08-18T10:35
крым
новости крыма
руслан якубов
депортация из крыма
жилье для репатриантов
госпрограмма социально-экономического развития крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158577764_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_f8862413087ac89bab064c9286e94eda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на обустройство мест компактного проживания ранее депортированных народов, на решение их жилищных вопросов, сохранение и развития культуры потрачено из федерального бюджета свыше 18 миллиардов рублей. Об этом в ходе мемориального мероприятия, посвященного памяти жертв депортации немцев из Крыма, сказал журналистам председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов.По словам Якубова, указ президента Владимира Путина о мерах по реабилитации ранее депортированных народов Крыма стал тем нормативно-правовым актом, который реабилитировал депортированных, восстановил в правах и дал старт этим масштабным преобразованиям. В соответствии с этим указом был включен ряд мероприятий в программу социально-экономического развития Крыма и города Севастополя. Так, в регионе ведет свою работу "Дом дружбы народов Республики Крым", "Медиацентр И.Гаспринского – издается социальная литература, газеты, журналы на языках депортированных народов.21 апреля 2014 года подписан Указ президента Российской Федерации № 268 "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Документ признает, что по отношению к этим народам применялась необоснованная репрессивная политика и объявляет эти действия актом произвола.В Симферополе во вторник вспоминают жертв депортации немцев из Крыма. У мемориала возле Ботанического сада КФУ имени В. И. Вернадского собрались крымчане разных национальностей и вероисповеданий, возложили цветы и почтили память жертв депортации минутой молчания, передает корреспондент РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Трагическая страница истории: депортация народов КрымаКто, как и когда депортировал народы из КрымаСухие цифры: сколько людей было депортировано из Крыма
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158577764_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6b5b1a6a41204b820ef06bf02a5ced4a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, руслан якубов, депортация из крыма, жилье для репатриантов, госпрограмма социально-экономического развития крыма
В Крыму на обустройство жизни репатриантов направили свыше 18 млрд рублей
В Крыму на обустройство жизни репатриантов потратили свыше 18 млрд рублей – Якубов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на обустройство мест компактного проживания ранее депортированных народов, на решение их жилищных вопросов, сохранение и развития культуры потрачено из федерального бюджета свыше 18 миллиардов рублей. Об этом в ходе мемориального мероприятия, посвященного памяти жертв депортации немцев из Крыма, сказал журналистам председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов.
"Уже больше 18 миллиардов рублей (за десять лет – ред.) было потрачено из федерального бюджета на мероприятия, связанные с улучшением жилищных условий депортированных граждан, поставленных на отдельный учет до марта 2014 года. Также в программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя огромный пласт работ уже выполнен по обустройству мест компактного проживания, по строительству социальных объектов, детских садов, школ", - сказал Якубов.
По словам Якубова, указ президента Владимира Путина о мерах по реабилитации ранее депортированных народов Крыма стал тем нормативно-правовым актом, который реабилитировал депортированных, восстановил в правах и дал старт этим масштабным преобразованиям. В соответствии с этим указом был включен ряд мероприятий в программу социально-экономического развития Крыма и города Севастополя.
"И эти мероприятия на сегодняшний день продолжаются <…> безусловно, кроме обустройства мест компактного проживания, решения жилищных условий, решаются и такие вопросы, как сохранение и развития культуры депортированных народов, сохранение и развития языков депортированных народов – этому уделяется огромное внимание", - отметил он.
Так, в регионе ведет свою работу "Дом дружбы народов Республики Крым", "Медиацентр И.Гаспринского – издается социальная литература, газеты, журналы на языках депортированных народов.
"В Крыму на сегодняшний день уже созданы все необходимые условия для того, чтобы все народы Крыма, а их на полуострове больше 160, чувствовали себя комфортно, чувствовали внимание органов власти. И никаких дискриминаций по национальному либо религиозному признаку в Республике Крым не осуществляется, лава Богу, и конфликтов на межнациональной почве не наблюдается", - заключил Якубов.
21 апреля 2014 года подписан Указ президента Российской Федерации № 268 "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Документ признает, что по отношению к этим народам применялась необоснованная репрессивная политика и объявляет эти действия актом произвола.
В Симферополе во вторник вспоминают жертв депортации немцев из Крыма
. У мемориала возле Ботанического сада КФУ имени В. И. Вернадского собрались крымчане разных национальностей и вероисповеданий, возложили цветы и почтили память жертв депортации минутой молчания, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: