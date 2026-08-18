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В Крыму на обустройство жизни репатриантов направили свыше 18 млрд рублей

В Крыму на обустройство жизни репатриантов направили свыше 18 млрд рублей - РИА Новости Крым, 18.08.2026

В Крыму на обустройство жизни репатриантов направили свыше 18 млрд рублей

В Крыму на обустройство мест компактного проживания ранее депортированных народов, на решение их жилищных вопросов, сохранение и развития культуры потрачено из... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T10:35

2026-08-18T10:35

2026-08-18T10:35

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новости крыма

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жилье для репатриантов

госпрограмма социально-экономического развития крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на обустройство мест компактного проживания ранее депортированных народов, на решение их жилищных вопросов, сохранение и развития культуры потрачено из федерального бюджета свыше 18 миллиардов рублей. Об этом в ходе мемориального мероприятия, посвященного памяти жертв депортации немцев из Крыма, сказал журналистам председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов.По словам Якубова, указ президента Владимира Путина о мерах по реабилитации ранее депортированных народов Крыма стал тем нормативно-правовым актом, который реабилитировал депортированных, восстановил в правах и дал старт этим масштабным преобразованиям. В соответствии с этим указом был включен ряд мероприятий в программу социально-экономического развития Крыма и города Севастополя. Так, в регионе ведет свою работу "Дом дружбы народов Республики Крым", "Медиацентр И.Гаспринского – издается социальная литература, газеты, журналы на языках депортированных народов.21 апреля 2014 года подписан Указ президента Российской Федерации № 268 "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Документ признает, что по отношению к этим народам применялась необоснованная репрессивная политика и объявляет эти действия актом произвола.В Симферополе во вторник вспоминают жертв депортации немцев из Крыма. У мемориала возле Ботанического сада КФУ имени В. И. Вернадского собрались крымчане разных национальностей и вероисповеданий, возложили цветы и почтили память жертв депортации минутой молчания, передает корреспондент РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Трагическая страница истории: депортация народов КрымаКто, как и когда депортировал народы из КрымаСухие цифры: сколько людей было депортировано из Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, руслан якубов, депортация из крыма, жилье для репатриантов, госпрограмма социально-экономического развития крыма