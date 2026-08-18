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В Крыму госорганы помогают участникам СВО открыть свой бизнес - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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В Крыму госорганы помогают участникам СВО открыть свой бизнес
В Крыму госорганы помогают участникам СВО открыть свой бизнес - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Крыму госорганы помогают участникам СВО открыть свой бизнес
В Крыму при поддержке государства смогли открыть свое дело более 80 участников СВО, около 180 ветеранов оформили самозанятость. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T09:35
2026-08-18T09:40
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму при поддержке государства смогли открыть свое дело более 80 участников СВО, около 180 ветеранов оформили самозанятость. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Он подчеркнул, что на сегодняшний день официально трудоустроены около 70% ветеранов спецоперации.Кроме того, с 2026 года ветераны СВО и их супруги - в случае, если ветеран имеет инвалидность I или II группы, могут получить до 350 тысяч рублей на развитие собственного дела в рамках социального контракта. Порядка 50 крымчан уже получили рекомендации на предоставление средств по соцконтракту, большинству из них одобрили бизнес-планы и предоставили средства, уточнил Константинов.Защитники занимаются ремонтом автомобилей и бытовой техники, организацией общественного питания, строительством, развитием нейросетей, сельским хозяйством, изготовлением художественных изделий из артбетона, ручным производством тандырных печей, лазерной гравировкой, резкой тонких металлов.Ранее сообщалось, что на новые меры поддержки теперь могут рассчитывать действующие и демобилизованные бойцы СВО, получившие тяжелые ранения. В частности, это касается обеспечения высокофункциональными протезами для ведения активного образа жизни и занятий спортом, а также адаптации помещений под индивидуальные потребности инвалидов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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крым, новости крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), ветераны сво
В Крыму госорганы помогают участникам СВО открыть свой бизнес

В Крыму официально трудоустроены около 70% ветеранов СВО

09:35 18.08.2026 (обновлено: 09:40 18.08.2026)
 
Участник СВО
Участник СВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму при поддержке государства смогли открыть свое дело более 80 участников СВО, около 180 ветеранов оформили самозанятость. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"На сегодняшний день при поддержке государства более 80 наших Героев оформили ИП, порядка 180 — самозанятость, трое — открыли крестьянско-фермерские хозяйства", - рассказал в своем канале в МАКС Константинов.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день официально трудоустроены около 70% ветеранов спецоперации.
Кроме того, с 2026 года ветераны СВО и их супруги - в случае, если ветеран имеет инвалидность I или II группы, могут получить до 350 тысяч рублей на развитие собственного дела в рамках социального контракта. Порядка 50 крымчан уже получили рекомендации на предоставление средств по соцконтракту, большинству из них одобрили бизнес-планы и предоставили средства, уточнил Константинов.
Защитники занимаются ремонтом автомобилей и бытовой техники, организацией общественного питания, строительством, развитием нейросетей, сельским хозяйством, изготовлением художественных изделий из артбетона, ручным производством тандырных печей, лазерной гравировкой, резкой тонких металлов.
"10 человек после прохождения профессиональной подготовки работают в образовательных организациях республики. Есть и те, кто нашел себя в тренерской деятельности, обучая паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в республиканской Спортивной школе", - отметил председатель Государственного совета республики.
Ранее сообщалось, что на новые меры поддержки теперь могут рассчитывать действующие и демобилизованные бойцы СВО, получившие тяжелые ранения. В частности, это касается обеспечения высокофункциональными протезами для ведения активного образа жизни и занятий спортом, а также адаптации помещений под индивидуальные потребности инвалидов.
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КрымНовости КрымаВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Ветераны СВО
 
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