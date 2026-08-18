https://crimea.ria.ru/20260818/v-khersonskoy-oblasti-postroyat-asfaltovyy-i-betonnyy-zavody-1158577007.html

В Херсонской области построят асфальтовый и бетонный заводы

В Херсонской области построят асфальтовый и бетонный заводы - РИА Новости Крым, 18.08.2026

В Херсонской области построят асфальтовый и бетонный заводы

В поселке Горностаевка Херсонской области планируется строительство ряда социальных объектов, а также промышленных предприятий, в том числе заводов по... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T21:45

2026-08-18T21:45

2026-08-18T21:45

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новости

новые регионы россии

программа социально-экономического развития херсонской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В поселке Горностаевка Херсонской области планируется строительство ряда социальных объектов, а также промышленных предприятий, в том числе заводов по производству асфальта, бетона и масла. Об этом сообщает ТРК "Таврия" со ссылкой на пресс-службу Единого института пространственного планирования РФ.Также отмечено, что в Горностаевке определены две площадки комплексного развития территории общей площадью 68 гектаров. Часть поселка предполагается отдать под зону индивидуальной жилой застройки. Ее потенциал – более 23 тысяч квадратных метров.Кроме того, до 2046 года планируется реконструировать три озелененные территории общего пользования площадью порядка 8 га, а также сформировать новые "зеленые зоны" площадью 4,2 га.Помимо прочего, в рамках развития территорий намерены капитально отремонтировать пять спортивных объектов, реконструировать местный стадион, построить физкультурно-оздоровительный комплекс, а также разместить на территории Горностаевки молодежный центр и библиотеку с детским отделением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского мостаВ Херсонской области аграрии планируют собрать 2 миллиона тонн зерна2,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ

херсонская область

новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, новые регионы россии, программа социально-экономического развития херсонской области