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В Херсонской области построят асфальтовый и бетонный заводы - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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В Херсонской области построят асфальтовый и бетонный заводы
В Херсонской области построят асфальтовый и бетонный заводы - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Херсонской области построят асфальтовый и бетонный заводы
В поселке Горностаевка Херсонской области планируется строительство ряда социальных объектов, а также промышленных предприятий, в том числе заводов по... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T21:45
2026-08-18T21:45
херсонская область
новости
новые регионы россии
программа социально-экономического развития херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В поселке Горностаевка Херсонской области планируется строительство ряда социальных объектов, а также промышленных предприятий, в том числе заводов по производству асфальта, бетона и масла. Об этом сообщает ТРК "Таврия" со ссылкой на пресс-службу Единого института пространственного планирования РФ.Также отмечено, что в Горностаевке определены две площадки комплексного развития территории общей площадью 68 гектаров. Часть поселка предполагается отдать под зону индивидуальной жилой застройки. Ее потенциал – более 23 тысяч квадратных метров.Кроме того, до 2046 года планируется реконструировать три озелененные территории общего пользования площадью порядка 8 га, а также сформировать новые "зеленые зоны" площадью 4,2 га.Помимо прочего, в рамках развития территорий намерены капитально отремонтировать пять спортивных объектов, реконструировать местный стадион, построить физкультурно-оздоровительный комплекс, а также разместить на территории Горностаевки молодежный центр и библиотеку с детским отделением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского мостаВ Херсонской области аграрии планируют собрать 2 миллиона тонн зерна2,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ
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херсонская область, новости, новые регионы россии, программа социально-экономического развития херсонской области
В Херсонской области построят асфальтовый и бетонный заводы

В поселке Горностаевка на Херсонщине построят заводы по выпуску асфальта, бетона и масла

21:45 18.08.2026
 
© Фото: пресс-служба компании "Сибавтобан" / Перейти в фотобанкАсфальто-бетонный завод для строительства объездной дороги Дубки-Левадки
Асфальто-бетонный завод для строительства объездной дороги Дубки-Левадки
© Фото: пресс-служба компании "Сибавтобан"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В поселке Горностаевка Херсонской области планируется строительство ряда социальных объектов, а также промышленных предприятий, в том числе заводов по производству асфальта, бетона и масла. Об этом сообщает ТРК "Таврия" со ссылкой на пресс-службу Единого института пространственного планирования РФ.
"Рассмотрели ключевые мероприятия по экономическому развитию территории, в том числе создание маслоэкстракционного, асфальтового и бетонного заводов, реконструкцию Горностаевского элеватора и строительство станции обслуживания сельскохозяйственной техники", - говорится в сообщении.
Также отмечено, что в Горностаевке определены две площадки комплексного развития территории общей площадью 68 гектаров. Часть поселка предполагается отдать под зону индивидуальной жилой застройки. Ее потенциал – более 23 тысяч квадратных метров.
Кроме того, до 2046 года планируется реконструировать три озелененные территории общего пользования площадью порядка 8 га, а также сформировать новые "зеленые зоны" площадью 4,2 га.
Помимо прочего, в рамках развития территорий намерены капитально отремонтировать пять спортивных объектов, реконструировать местный стадион, построить физкультурно-оздоровительный комплекс, а также разместить на территории Горностаевки молодежный центр и библиотеку с детским отделением.
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Херсонская областьНовостиНовые регионы РоссииПрограмма социально-экономического развития Херсонской области
 
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