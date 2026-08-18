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В Керчи на 17 улицах и переулках на день отключат газ - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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В Керчи на 17 улицах и переулках на день отключат газ
В Керчи на 17 улицах и переулках на день отключат газ - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Керчи на 17 улицах и переулках на день отключат газ
В связи с техническими работами 25 августа на 17 улицах Керчи отключат газоснабжение. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T16:27
2026-08-18T16:27
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газоснабжение
отключение газа в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В связи с техническими работами 25 августа на 17 улицах Керчи отключат газоснабжение. Об этом сообщили в администрации города.Полный перечень адресов, попадающих под отключение, опубликован здесь. В числе отключенных - улицы Льва Толстого, Павла Бутова, Пархоменко и другие.Ранее в Керчи 10 тысяч абонентов остались без газа из-за работ по реконструкции газопровода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под отключения воды в Крыму попали часть Ялты и Кировский районВ Севастополе жители Байдарской долины остались без светаВ Керчи 10 тысяч абонентов на три дня останутся без газа
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газ, газоснабжение, отключение газа в крыму, новости крыма, крым, керчь
В Керчи на 17 улицах и переулках на день отключат газ

В Керчи 25 августа на 17 улицах и переулках прекратят подачу газа

16:27 18.08.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В связи с техническими работами 25 августа на 17 улицах Керчи отключат газоснабжение. Об этом сообщили в администрации города.

"Администрация Керченского управления предприятия "Крымгазсети" сообщает о прекращении подачи газа 25 августа с 8.00 до 17.00, это связано с техническим перевооружением газорегуляторного пункта", - говорится в сообщении.

Полный перечень адресов, попадающих под отключение, опубликован здесь. В числе отключенных - улицы Льва Толстого, Павла Бутова, Пархоменко и другие.
Ранее в Керчи 10 тысяч абонентов остались без газа из-за работ по реконструкции газопровода.
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ГазГазоснабжениеОтключение газа в КрымуНовости КрымаКрымКерчь
 
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