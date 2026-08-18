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В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людей
В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людей
В Днепропетровской области вновь расширили зону принудительной эвакуации. Сейчас киевские власти объявили об эвакуации из 16-ти населенных пунктов области. Об... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T15:01
2026-08-18T15:01
2026-08-18T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Днепропетровской области вновь расширили зону принудительной эвакуации. Сейчас киевские власти объявили об эвакуации из 16-ти населенных пунктов области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.По словам Ганжи, вывезти должны 2177 детей.В конце июля Ганжа сообщал, что из 10 населенных пунктов Днепропетровской области будут принудительно эвакуировать детей. Также в августе в подконтрольном Киеву Краматорске расширили зону эвакуации.Ранее сообщалось, что принудительная эвакуация семей с детьми началась еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Более 260 мирных жителей погибли от атак ВСУ с начала годаКиев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – СальдоКиевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность
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украина, днепропетровская область, эвакуация, новости сво, новости
В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людей
Киев принудительно вывозит из Днепропетровской области более 2 тысяч детей