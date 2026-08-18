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В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людей

В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 18.08.2026

В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людей

В Днепропетровской области вновь расширили зону принудительной эвакуации. Сейчас киевские власти объявили об эвакуации из 16-ти населенных пунктов области. Об... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T15:01

2026-08-18T15:01

2026-08-18T15:01

украина

днепропетровская область

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Днепропетровской области вновь расширили зону принудительной эвакуации. Сейчас киевские власти объявили об эвакуации из 16-ти населенных пунктов области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.По словам Ганжи, вывезти должны 2177 детей.В конце июля Ганжа сообщал, что из 10 населенных пунктов Днепропетровской области будут принудительно эвакуировать детей. Также в августе в подконтрольном Киеву Краматорске расширили зону эвакуации.Ранее сообщалось, что принудительная эвакуация семей с детьми началась еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Более 260 мирных жителей погибли от атак ВСУ с начала годаКиев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – СальдоКиевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность

украина

днепропетровская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, днепропетровская область, эвакуация, новости сво, новости