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В Архангельском соборе Кремля нашли мощи Дмитрия Донского
В Архангельском соборе Кремля нашли мощи Дмитрия Донского - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В Архангельском соборе Кремля нашли мощи Дмитрия Донского
Мощи Дмитрия Донского в саркофаге в Архангельском соборе Кремля сохранились почти полностью, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T18:26
2026-08-18T18:26
2026-08-18T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Мощи Дмитрия Донского в саркофаге в Архангельском соборе Кремля сохранились почти полностью, пишет РИА Новости.В июле при реставрационных и противоаварийных работах в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы обнаружили три саркофага, среди которых был саркофаг Донского. Археологические и антропологические исследования подтвердили, что останки в нем принадлежат именно святому благоверному великому князю. Сотрудники Института археологии РАН в ходе работ провели научное документирование захоронения."Во время обследования выяснилось, что останки святого князя Дмитрия Донского сохранены почти полностью, кроме левой пяточной кости", - сказал собеседник агентства в РПЦ.Во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен у саркофага Донского в Архангельском соборе. Несколько фрагментов мощей переданы для поклонения верующих по благословению патриарха Кирилла.Святой князь Димитрий Донской (1350-1389), сын князя Иоанна Красного, занял великокняжеский престол в 12 лет. Князь Дмитрий посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками хана Мамая на Куликовом поле между Непрядвой и Доном. После нее князь Димитрий стал именоваться Донским. Почитание князя началось практически сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской православной церкви.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Русская православная Церковь празднует День рождения Николая УгодникаУспенский пост: смысл и традицииАйвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"
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кремль, рпц (русская православная церковь), православие, религия, новости
В Архангельском соборе Кремля нашли мощи Дмитрия Донского
В РПЦ рассказали о состоянии мощей Дмитрия Донского
18:26 18.08.2026 (обновлено: 18:34 18.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Мощи Дмитрия Донского в саркофаге в Архангельском соборе Кремля сохранились почти полностью, пишет РИА Новости.
В июле при реставрационных и противоаварийных работах в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы обнаружили три саркофага, среди которых был саркофаг Донского. Археологические и антропологические исследования подтвердили, что останки в нем принадлежат именно святому благоверному великому князю. Сотрудники Института археологии РАН в ходе работ провели научное документирование захоронения.
"Во время обследования выяснилось, что останки святого князя Дмитрия Донского сохранены почти полностью, кроме левой пяточной кости", - сказал собеседник агентства в РПЦ.
Во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен у саркофага Донского в Архангельском соборе. Несколько фрагментов мощей переданы для поклонения верующих по благословению патриарха Кирилла.
Святой князь Димитрий Донской (1350-1389), сын князя Иоанна Красного, занял великокняжеский престол в 12 лет. Князь Дмитрий посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками хана Мамая на Куликовом поле между Непрядвой и Доном. После нее князь Димитрий стал именоваться Донским. Почитание князя началось практически сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской православной церкви.
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