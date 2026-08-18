https://crimea.ria.ru/20260818/v-akvatorii-chernogo-morya-porazhen-sukhogruz-s-voennym-imuschestvom-dlya-vsu-1158599631.html
В акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ
В акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ - РИА Новости Крым, 18.08.2026
В акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ
Российские военные во вторник, 18 августа, ударили по сухогрузу в Черном море, который следовал с вооружением для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T17:59
2026-08-18T17:59
2026-08-18T18:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские военные во вторник, 18 августа, ударили по сухогрузу в Черном море, который следовал с вооружением для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В оборонном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.Ранее российские военные ударили по причальному терминалу и ангарам с западной военной техникой в порту "Измаил" Одесской области. Также поражен патрульный катер в порту "Одесса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Порты Одессы и Николаева под ударом ВС РоссииВС России ударили по двум танкерам и трем сухогрузам в порту ОдессыВ Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ
https://crimea.ria.ru/20260816/vs-rossii-udarili-po-dvum-tankeram-i-dvum-sukhogruzam-v-portu-odessy-1158533091.html
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министерство обороны рф, сухогруз, всу (вооруженные силы украины), черное море, новости сво, новости, вооруженные силы россии
В акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ
В акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ
17:59 18.08.2026 (обновлено: 18:04 18.08.2026)