https://crimea.ria.ru/20260818/v-akvatorii-chernogo-morya-porazhen-sukhogruz-s-voennym-imuschestvom-dlya-vsu-1158599631.html

В акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ

В акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ - РИА Новости Крым, 18.08.2026

В акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ

Российские военные во вторник, 18 августа, ударили по сухогрузу в Черном море, который следовал с вооружением для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T17:59

2026-08-18T17:59

2026-08-18T18:04

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские военные во вторник, 18 августа, ударили по сухогрузу в Черном море, который следовал с вооружением для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В оборонном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.Ранее российские военные ударили по причальному терминалу и ангарам с западной военной техникой в порту "Измаил" Одесской области. Также поражен патрульный катер в порту "Одесса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Порты Одессы и Николаева под ударом ВС РоссииВС России ударили по двум танкерам и трем сухогрузам в порту ОдессыВ Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ

https://crimea.ria.ru/20260816/vs-rossii-udarili-po-dvum-tankeram-i-dvum-sukhogruzam-v-portu-odessy-1158533091.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сухогруз, всу (вооруженные силы украины), черное море, новости сво, новости, вооруженные силы россии