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Украинская баллистика: каковы риски и чем России отвечать на угрозу

Украинская баллистика: каковы риски и чем России отвечать на угрозу - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Украинская баллистика: каковы риски и чем России отвечать на угрозу

Угроза применения киевским режимом баллистических ракет против России в ближайшие полгода реальна. Однако у Вооруженных сил РФ есть все возможности достойно... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T18:05

2026-08-18T18:05

2026-08-18T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Угроза применения киевским режимом баллистических ракет против России в ближайшие полгода реальна. Однако у Вооруженных сил РФ есть все возможности достойно ответить на этот вызов, притом, что большого количества ракет этого типа в распоряжении Украины не будет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью CBS News заявил, что через 3 – 6 месяцев у Киева появится собственная баллистика, и эти ракеты полетят вглубь России.Новый вид угрозыОсновное отличие баллистики от обычной крылатой ракеты – минимальное подлетное время к цели, отметил специалист. Если крылатая ракета или БПЛА самолетного типа – это обычно дозвуковой объект, летящий со скоростью от 500 до 700 километров в час, то скорость движения баллистической ракеты – несколько километров в секунду.Высокие скорости движения баллистики создают дополнительные трудности при ее перехвате. Как подчеркнул эксперт, любая работа по баллистической цели – это работа в очень узком временном окне. Даже у самых современных комплексов есть буквально несколько десятков секунд на перехват этой ракеты. Поэтому зачастую по баллистике выпускают сразу как минимум две ракеты-перехватчика, а иногда и больше. Это создает дополнительное напряжение для систем противовоздушной и противоракетной обороны.Какая баллистика может быть у УкраиныПо мнению Анпилогова, баллистические ракеты, которыми Киев угрожает России, можно назвать "украинскими" весьма условно.Что касается технических характеристик "украинской" баллистики, она не будет аналогом российских "Искандеров" или корейских КN-23 и КN-25, полагает эксперт."Вероятнее всего, это будут простейшие баллистические ракеты, конечно, не "Фау-2", которыми гитлеровская Германия обстреливала Лондон во время Второй Мировой войны. Но это будет что-то на основе тех разработок, которые действительно велись и при Советском Союзе, и во времена независимой Украины на "Южмаше". Это на ступеньку, а то и на две ниже, чем наши "Искандеры". То есть цели будут более простыми для перехвата", – предположил Анпилогов.Чем ответить на угрозуКак отметил эксперт, по баллистике должны применяться специализированные ракетные комплексы, нацеленные именно на перехват данных целей. баллистических целей. В распоряжении ВС РФ имеется достаточно широкий спектр таких комплексов, в первую очередь это зенитные ракетные системы С-400 и С-500.При этом должны быть максимально задействованы системы раннего обнаружения запуска баллистических ракет, подчеркнул специалист. В частности, необходимы постоянные дежурства самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, которые могут вовремя засечь активный участок траектории ракеты. Это позволяет оперативно вычислить, в какой именно район летит баллистика.Количество ракет ограниченоОценивая количественный потенциал баллистики у Украины, эксперт высказал мнение, что массированные запуски этих ракет киевский режим не сможет осуществлять еще очень долго.Кроме того, по мнению Анпилогова, украинские "баллистические хотелки" европейский ВПК будет производить по остаточному принципу, поскольку сегодня главный его приоритет – выпуск ракет-перехватчиков для ПВО, дефицит которых существенно обострился из-за войны США против Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пригрозил России баллистикой до конца года – чего можно ожидатьВ Киеве поражен завод комплектующих для ракет "Фламинго"ЕС и Украина заключили соглашение по беспилотникам

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алексей анпилогов, мнения, украина, ракета "фламинго", всу (вооруженные силы украины), новости сво, политика, оружие