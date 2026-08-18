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Три дня борьбы с огнем: лесной пожар под Феодосией полностью потушили
Три дня борьбы с огнем: лесной пожар под Феодосией полностью потушили - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Три дня борьбы с огнем: лесной пожар под Феодосией полностью потушили
Масштабный пожар на горе Тепе-Оба под Феодосией, вспыхнувший в воскресенье, полностью ликвидирован. Об этом сообщает крымский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T11:02
2026-08-18T11:02
2026-08-18T11:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Масштабный пожар на горе Тепе-Оба под Феодосией, вспыхнувший в воскресенье, полностью ликвидирован. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.Пожар на горе Тепе-Оба под Феодосией вспыхнул 16 августа. Его площадь составила 70 гектаров, из которых 25 га - лесной фонд.На тушении пожара работали более 300 человек, в том числе сотрудники лесхозов и волонтеры, а также 80 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за неделю произошло 123 пожараПод Симферополем разгорелся пожар на 65 гектарах – МЧС спасло населенный пункт от огняВ Севастополе произошло пять пожаров из-за сбитых беспилотников
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Три дня борьбы с огнем: лесной пожар под Феодосией полностью потушили
Лесной пожар на горе Тепе-Оба под Феодосией ликвидирован на площади 70 га – МЧС
11:02 18.08.2026 (обновлено: 11:03 18.08.2026)