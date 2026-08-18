https://crimea.ria.ru/20260818/terror-vsu-v-belgorodskoy-oblasti---pyat-chelovek-raneny-1158597617.html
Террор ВСУ в Белгородской области - пять человек ранены
Террор ВСУ в Белгородской области - пять человек ранены - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Террор ВСУ в Белгородской области - пять человек ранены
В Белгородской области в результате атак боевиков киевского режима ранены пять человек. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T17:16
2026-08-18T17:16
2026-08-18T17:16
белгородская область
обстрелы белгородской области
белгород
атака всу на белгород
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/03/1158193972_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_3cb8093c0a5e4c6e36afd720c422d5e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате атак боевиков киевского режима ранены пять человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.Так, в Ракитянском округе в селе Бобрава ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором ехали супруги. Женщина получила осколочные ранения спины, а у мужчины - акубаротравма.Кроме того, в Ракитянскую больницу обратились двое мужчин, которые получили осколочные ранения при детонации дрона на предприятии в селе Грузское Борисовского округа. Еще один мужчина также обратился к врачам акубаротравмой – территорию коммерческого предприятия в поселке Разумное, где находился пострадавший, атаковал вражеский беспилотник.По информации оперштаба, в ряде сел и поселков области сгорели хозпостройки, гаражи крыши частных домов, машины, также посечен фасад многоквартирного дома, выбиты стекла в квартирах и домах, повреждены линия электропередачи.Ранее во вторник врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в МАКС сообщал, что один человек погиб и двадцать получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару выросло до 17Атака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения69 россиян погибли и более 400 пострадали за неделю от атак ВСУ
белгородская область
белгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/03/1158193972_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_093128e251c4cc10eb718714e9695bb0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, обстрелы белгородской области, белгород, атака всу на белгород, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Террор ВСУ в Белгородской области - пять человек ранены
Пять человек пострадали во время очередных атак ВСУ в Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате атак боевиков киевского режима ранены пять человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"Во время очередных атак ВСУ пострадали пять человек", - сообщили во вторник в оперштабе.
Так, в Ракитянском округе в селе Бобрава ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором ехали супруги. Женщина получила осколочные ранения спины, а у мужчины - акубаротравма.
Кроме того, в Ракитянскую больницу обратились двое мужчин, которые получили осколочные ранения при детонации дрона на предприятии в селе Грузское Борисовского округа. Еще один мужчина также обратился к врачам акубаротравмой – территорию коммерческого предприятия в поселке Разумное, где находился пострадавший, атаковал вражеский беспилотник.
По информации оперштаба, в ряде сел и поселков области сгорели хозпостройки, гаражи крыши частных домов, машины, также посечен фасад многоквартирного дома, выбиты стекла в квартирах и домах, повреждены линия электропередачи.
Ранее во вторник врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в МАКС сообщал
, что один человек погиб и двадцать получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: