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Террор ВСУ в Белгородской области - пять человек ранены

Террор ВСУ в Белгородской области - пять человек ранены - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Террор ВСУ в Белгородской области - пять человек ранены

В Белгородской области в результате атак боевиков киевского режима ранены пять человек. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T17:16

2026-08-18T17:16

2026-08-18T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате атак боевиков киевского режима ранены пять человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.Так, в Ракитянском округе в селе Бобрава ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором ехали супруги. Женщина получила осколочные ранения спины, а у мужчины - акубаротравма.Кроме того, в Ракитянскую больницу обратились двое мужчин, которые получили осколочные ранения при детонации дрона на предприятии в селе Грузское Борисовского округа. Еще один мужчина также обратился к врачам акубаротравмой – территорию коммерческого предприятия в поселке Разумное, где находился пострадавший, атаковал вражеский беспилотник.По информации оперштаба, в ряде сел и поселков области сгорели хозпостройки, гаражи крыши частных домов, машины, также посечен фасад многоквартирного дома, выбиты стекла в квартирах и домах, повреждены линия электропередачи.Ранее во вторник врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в МАКС сообщал, что один человек погиб и двадцать получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару выросло до 17Атака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения69 россиян погибли и более 400 пострадали за неделю от атак ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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