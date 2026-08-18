https://crimea.ria.ru/20260818/teatry-kryma-i-sevastopolya-prigotovili-dlya-zriteley-yarkuyu-osen-1158547228.html

Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень

Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень

представит грядущей осенью несколько премьер, но несколько новых постановок уже вышли летом, с открытием сезона. Например, пьеса Шекспира в постановке... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T17:45

2026-08-18T17:45

2026-08-18T17:45

театр

крымский академический русский драматический театр им. м. горького

крымско-татарский академический драматический театр

государственный академический музыкальный театр крыма

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Крымский академический русский драматический театр представит грядущей осенью несколько премьер, но несколько новых постановок уже вышли летом, с открытием сезона. Например, пьеса Шекспира в постановке российского актера театра, кино и дубляжа, федерального диктора, режиссера театральных постановок, заслуженного артиста России Михаила Беляковича "Сон в летнюю ночь".Классика в видении Беляковича осовременена – вечная история здесь выведена за пределы времени и пространства, но все три часа спектакля вызывает у зрителей смех и хорошее настроение.9 сентября на сцене театра – еще одна премьера, настоящий гимн любви с испанским колоритом, спектакль "Дикарь" в постановке главного режиссера театра Анжелики Добруновой по пьесе известного испанского драматурга ХХ века Алехандро Касона."Это добрая, немного наивная, романтическая история, в которой переплелись мелодраматизм и череда поистине забавных ситуаций. В спектакле сталкивают два разных мира – мир дикой природы и цивилизации. Главная героиня – молодая выпускница университета Марга приглашена в поместье для обучения племянника хозяек. Правда, оказывается, что ученику 24 года", – немного рассказали о завязке спектакля в Русском драматическом.Эта постановка – результат совместной деятельности крымских и севастопольских мастеров театральной сцены: художник-постановщик "Дикаря" – заслуженный деятель искусств Севастополя Ирина Сайковская.Еще один спектакль, над которым работают в театре – "Эдит Пиаф". Как рассказала РИА Новости Крым руководитель литературно-драматической части театра Людмила Касьяненко, режиссером постановки о великой француженке выступит Анжелика Добрунова: "Спектакль нельзя будет назвать музыкальным, но музыки в нем будет много, и она будет исключительно в живом исполнении артистов".Крымский академический музыкальный театр предлагает вниманию зрителей новый масштабный мюзикл с музыкой Максима Дунаевского "Алые паруса".Первый показ романтической истории по бессмертному произведению Александра Грина запланирован на 23 октября.А откроется новый театральный сезон Музыкального театра большим праздничным концертом 12 сентября.Также в афише осени и две новинки прошлой весны – музыкальные комедии "Любовь и голуби" перспективного режиссера Евгении Акс и "Любимчик императрицы" Владимира Косова.38-ой театральный сезон Крымско-татарского государственного академического драматического театра откроется также концертной программой на крымско-татарском языке "И в моих мыслях..., и в сердце..., и в крови..."В конце сентября ожидается премьера лирической комедии "Украду и у смерти" режиссера – постановщика Диляры Аджимамбетовой, а в октябре – спектакль "Чайка" по пьесе Чехова в постановке режиссера Игоря Васецкого. Игорь Васецкий – крымчанин, закончил Школу-студию при Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького по специальности "артист драматического театра" и Ярославский государственный театральный институт по специальности "режиссура театра". Работал в Перми, Донецке, Омске, в Удмуртской республике, сотрудничал с Воронежском театре, затем вернулся в Крым. Он – обладатель множества театральных наград в области режиссуры. Спектакль "Чайка" идет на русском языке.Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского "идет по классике". 22 июля он уже представил зрителям гоголевского "Ревизора". Режиссер-постановщик спектакля – Игорь Лифанов.12 сентября, в канун 115-летнего юбилея театра, состоится премьера драмы "Доктор Живаго" по одноименному роману Бориса Пастернака в постановке главного режиссера челябинского молодежного театра Ивана Миневцева. Спектакль "Таня" в авторстве этого режиссера вошел в число номинантов Национальной премии "Золотая маска" 2024-2025 годов."Это история о сохранении поэзии внутри себя, о восприятии действительности через литературу, культуру даже в самые страшные, темные дни. Именно поэтому это актуальный и важный материал для каждого человека", – говорит режиссер-постановщик спектакля Иван Миневцев.15 сентября – в юбилейные 115-й день рождения театра – луначарцы пригласят севастопольцев и гостей города на грандиозный концерт "Нам – 115!"Крымскому театру юного зрителя всего 40 лет, но это тоже солидный возраст. Свой сороковой сезон театр начнет 18 сентября."Осенью режиссер Нина Пермякова и художник Сергей Пермяков представят на суд зрителя премьеру спектакля "Дядюшкин сон" по произведению Ф. М. Достоевского. Но уже с 18 августа в театре идет и новая премьера – пьеса "Аз и ферт или свадьба с вензелями". Это водевиль драматурга XIX века Павла Федорова. Здесь и гусары, и богатая невеста, и путаница, и коллизия, но на кону – любовь!"Кроме этого в юбилейный сезон зрителя ждут концерт артистов театра в коллаборации с хором Свято-Николаевского собора Евпатории, продолжение Всероссийского проекта-движения "Бабушка рекомендует", творческие встречи, презентация музыкального альбома Андрея Пермякова и Павла Гавронова с авторской музыкой из спектаклей и песнями, проект "СВОй театр" продолжит знакомить с новыми пьесами о специальной военной операции в формате читок и обсуждений", – рассказал РИА Новости Крым художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя, режиссер-постановщик, артист театра и кино Андрей Пермяков.Театр юного зрителя в Севастополе тоже готовится к осени и представит яркие премьеры для всей семьи.29 августа зрителям покажут "Приключения Незнайки" от режиссера-постановщика, заслуженной артистки России Нателлы Абелевой и художника-постановщика Натальи Лось.Прочтение советской детской классики будет ярким и динамичным, обещают в театре.Постановка осуществляется АНО поддержки театральной деятельности "АХ!ТЕАТР" совместно с СевТЮЗом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.А через два месяца, 23 октября, на Основной сцене Севастопольского ТЮЗа состоится первый показ спектакля "Приключения Фунтика" от режиссера-постановщика Владимир Соловьева."Новый спектакль обещает стать настоящим сюрпризом даже для тех, кто вырос на классическом мультфильме", – обещают в театре.В "Фунтике" все персонажи поют или танцуют, а авторские песни специально пишутся для этого спектакля. Играют здесь как взрослые из СевТЮЗа, так и дети из театральной студии ТБМ, потому что этот спектакль – их совместный проект.Также ТЮЗовцы работают над необычной пьесой для подростков и их родителей.Спектакль "Школа для..." станет художественным исследованием самого непростого и важного периода в жизни семьи – времени, когда взрослеющий человек ищет себя, а близкие учатся понимать его заново. Проект реализуется АНО развития театрального искусства "Юный театр" совместно СевТЮЗом с использованием гранта в рамках нацпроекта "Семья".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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