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Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень
Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень
представит грядущей осенью несколько премьер, но несколько новых постановок уже вышли летом, с открытием сезона. Например, пьеса Шекспира в постановке... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T17:45
2026-08-18T17:45
театр
крымский академический русский драматический театр им. м. горького
крымско-татарский академический драматический театр
государственный академический музыкальный театр крыма
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культура
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Крымский академический русский драматический театр представит грядущей осенью несколько премьер, но несколько новых постановок уже вышли летом, с открытием сезона. Например, пьеса Шекспира в постановке российского актера театра, кино и дубляжа, федерального диктора, режиссера театральных постановок, заслуженного артиста России Михаила Беляковича "Сон в летнюю ночь".Классика в видении Беляковича осовременена – вечная история здесь выведена за пределы времени и пространства, но все три часа спектакля вызывает у зрителей смех и хорошее настроение.9 сентября на сцене театра – еще одна премьера, настоящий гимн любви с испанским колоритом, спектакль "Дикарь" в постановке главного режиссера театра Анжелики Добруновой по пьесе известного испанского драматурга ХХ века Алехандро Касона."Это добрая, немного наивная, романтическая история, в которой переплелись мелодраматизм и череда поистине забавных ситуаций. В спектакле сталкивают два разных мира – мир дикой природы и цивилизации. Главная героиня – молодая выпускница университета Марга приглашена в поместье для обучения племянника хозяек. Правда, оказывается, что ученику 24 года", – немного рассказали о завязке спектакля в Русском драматическом.Эта постановка – результат совместной деятельности крымских и севастопольских мастеров театральной сцены: художник-постановщик "Дикаря" – заслуженный деятель искусств Севастополя Ирина Сайковская.Еще один спектакль, над которым работают в театре – "Эдит Пиаф". Как рассказала РИА Новости Крым руководитель литературно-драматической части театра Людмила Касьяненко, режиссером постановки о великой француженке выступит Анжелика Добрунова: "Спектакль нельзя будет назвать музыкальным, но музыки в нем будет много, и она будет исключительно в живом исполнении артистов".Крымский академический музыкальный театр предлагает вниманию зрителей новый масштабный мюзикл с музыкой Максима Дунаевского "Алые паруса".Первый показ романтической истории по бессмертному произведению Александра Грина запланирован на 23 октября.А откроется новый театральный сезон Музыкального театра большим праздничным концертом 12 сентября.Также в афише осени и две новинки прошлой весны – музыкальные комедии "Любовь и голуби" перспективного режиссера Евгении Акс и "Любимчик императрицы" Владимира Косова.38-ой театральный сезон Крымско-татарского государственного академического драматического театра откроется также концертной программой на крымско-татарском языке "И в моих мыслях..., и в сердце..., и в крови..."В конце сентября ожидается премьера лирической комедии "Украду и у смерти" режиссера – постановщика Диляры Аджимамбетовой, а в октябре – спектакль "Чайка" по пьесе Чехова в постановке режиссера Игоря Васецкого. Игорь Васецкий – крымчанин, закончил Школу-студию при Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького по специальности "артист драматического театра" и Ярославский государственный театральный институт по специальности "режиссура театра". Работал в Перми, Донецке, Омске, в Удмуртской республике, сотрудничал с Воронежском театре, затем вернулся в Крым. Он – обладатель множества театральных наград в области режиссуры. Спектакль "Чайка" идет на русском языке.Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского "идет по классике". 22 июля он уже представил зрителям гоголевского "Ревизора". Режиссер-постановщик спектакля – Игорь Лифанов.12 сентября, в канун 115-летнего юбилея театра, состоится премьера драмы "Доктор Живаго" по одноименному роману Бориса Пастернака в постановке главного режиссера челябинского молодежного театра Ивана Миневцева. Спектакль "Таня" в авторстве этого режиссера вошел в число номинантов Национальной премии "Золотая маска" 2024-2025 годов."Это история о сохранении поэзии внутри себя, о восприятии действительности через литературу, культуру даже в самые страшные, темные дни. Именно поэтому это актуальный и важный материал для каждого человека", – говорит режиссер-постановщик спектакля Иван Миневцев.15 сентября – в юбилейные 115-й день рождения театра – луначарцы пригласят севастопольцев и гостей города на грандиозный концерт "Нам – 115!"Крымскому театру юного зрителя всего 40 лет, но это тоже солидный возраст. Свой сороковой сезон театр начнет 18 сентября."Осенью режиссер Нина Пермякова и художник Сергей Пермяков представят на суд зрителя премьеру спектакля "Дядюшкин сон" по произведению Ф. М. Достоевского. Но уже с 18 августа в театре идет и новая премьера – пьеса "Аз и ферт или свадьба с вензелями". Это водевиль драматурга XIX века Павла Федорова. Здесь и гусары, и богатая невеста, и путаница, и коллизия, но на кону – любовь!"Кроме этого в юбилейный сезон зрителя ждут концерт артистов театра в коллаборации с хором Свято-Николаевского собора Евпатории, продолжение Всероссийского проекта-движения "Бабушка рекомендует", творческие встречи, презентация музыкального альбома Андрея Пермякова и Павла Гавронова с авторской музыкой из спектаклей и песнями, проект "СВОй театр" продолжит знакомить с новыми пьесами о специальной военной операции в формате читок и обсуждений", – рассказал РИА Новости Крым художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя, режиссер-постановщик, артист театра и кино Андрей Пермяков.Театр юного зрителя в Севастополе тоже готовится к осени и представит яркие премьеры для всей семьи.29 августа зрителям покажут "Приключения Незнайки" от режиссера-постановщика, заслуженной артистки России Нателлы Абелевой и художника-постановщика Натальи Лось.Прочтение советской детской классики будет ярким и динамичным, обещают в театре.Постановка осуществляется АНО поддержки театральной деятельности "АХ!ТЕАТР" совместно с СевТЮЗом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.А через два месяца, 23 октября, на Основной сцене Севастопольского ТЮЗа состоится первый показ спектакля "Приключения Фунтика" от режиссера-постановщика Владимир Соловьева."Новый спектакль обещает стать настоящим сюрпризом даже для тех, кто вырос на классическом мультфильме", – обещают в театре.В "Фунтике" все персонажи поют или танцуют, а авторские песни специально пишутся для этого спектакля. Играют здесь как взрослые из СевТЮЗа, так и дети из театральной студии ТБМ, потому что этот спектакль – их совместный проект.Также ТЮЗовцы работают над необычной пьесой для подростков и их родителей.Спектакль "Школа для..." станет художественным исследованием самого непростого и важного периода в жизни семьи – времени, когда взрослеющий человек ищет себя, а близкие учатся понимать его заново. Проект реализуется АНО развития театрального искусства "Юный театр" совместно СевТЮЗом с использованием гранта в рамках нацпроекта "Семья".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ольга Леонова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
театр, крымский академический русский драматический театр им. м. горького, крымско-татарский академический драматический театр, государственный академический музыкальный театр крыма, театры крыма, крымский тюз, севастопольский тюз, искусство , культура
Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень

Премьеры в театрах Крыма и Севастополя осенью

17:45 18.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский академический русский драматический театр имени М. Горького
Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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Крымский академический русский драматический театр представит грядущей осенью несколько премьер, но несколько новых постановок уже вышли летом, с открытием сезона. Например, пьеса Шекспира в постановке российского актера театра, кино и дубляжа, федерального диктора, режиссера театральных постановок, заслуженного артиста России Михаила Беляковича "Сон в летнюю ночь".
Классика в видении Беляковича осовременена – вечная история здесь выведена за пределы времени и пространства, но все три часа спектакля вызывает у зрителей смех и хорошее настроение.
Сцена из спектакля "Сон в летнюю ночь" Крымского академического русского драматического театра
Сцена из спектакля Сон в летнюю ночь Крымского академического русского драматического театра
Сцена из спектакля "Сон в летнюю ночь" Крымского академического русского драматического театра
9 сентября на сцене театра – еще одна премьера, настоящий гимн любви с испанским колоритом, спектакль "Дикарь" в постановке главного режиссера театра Анжелики Добруновой по пьесе известного испанского драматурга ХХ века Алехандро Касона.
"Это добрая, немного наивная, романтическая история, в которой переплелись мелодраматизм и череда поистине забавных ситуаций. В спектакле сталкивают два разных мира – мир дикой природы и цивилизации. Главная героиня – молодая выпускница университета Марга приглашена в поместье для обучения племянника хозяек. Правда, оказывается, что ученику 24 года", – немного рассказали о завязке спектакля в Русском драматическом.
Эта постановка – результат совместной деятельности крымских и севастопольских мастеров театральной сцены: художник-постановщик "Дикаря" – заслуженный деятель искусств Севастополя Ирина Сайковская.
Сцена из спектакля "Дикарь" Крымского русского академического драматического театра
Сцена из спектакля Дикарь Крымского русского академического драматического театра
Сцена из спектакля "Дикарь" Крымского русского академического драматического театра
Еще один спектакль, над которым работают в театре – "Эдит Пиаф". Как рассказала РИА Новости Крым руководитель литературно-драматической части театра Людмила Касьяненко, режиссером постановки о великой француженке выступит Анжелика Добрунова: "Спектакль нельзя будет назвать музыкальным, но музыки в нем будет много, и она будет исключительно в живом исполнении артистов".
Крымский академический музыкальный театр предлагает вниманию зрителей новый масштабный мюзикл с музыкой Максима Дунаевского "Алые паруса".

"В спектакле задействованы более 60 артистов, режиссер – заслуженный деятель искусств Крыма, лауреат Премии АРК Владимир Косов, оркестр будет живой", – рассказал РИА Новости Крым заместитель директора Крымского музыкального Эмин Новрузов.

Первый показ романтической истории по бессмертному произведению Александра Грина запланирован на 23 октября.
А откроется новый театральный сезон Музыкального театра большим праздничным концертом 12 сентября.
Также в афише осени и две новинки прошлой весны – музыкальные комедии "Любовь и голуби" перспективного режиссера Евгении Акс и "Любимчик императрицы" Владимира Косова.
38-ой театральный сезон Крымско-татарского государственного академического драматического театра откроется также концертной программой на крымско-татарском языке "И в моих мыслях..., и в сердце..., и в крови..."
В конце сентября ожидается премьера лирической комедии "Украду и у смерти" режиссера – постановщика Диляры Аджимамбетовой, а в октябре – спектакль "Чайка" по пьесе Чехова в постановке режиссера Игоря Васецкого.
Игорь Васецкий – крымчанин, закончил Школу-студию при Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького по специальности "артист драматического театра" и Ярославский государственный театральный институт по специальности "режиссура театра". Работал в Перми, Донецке, Омске, в Удмуртской республике, сотрудничал с Воронежском театре, затем вернулся в Крым. Он – обладатель множества театральных наград в области режиссуры. Спектакль "Чайка" идет на русском языке.
© РИА Новости Крым . Алена ХазинуроваТеатр им. Луначарского. Севастополь
Театр им. Луначарского. Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
Театр им. Луначарского. Севастополь
Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского "идет по классике". 22 июля он уже представил зрителям гоголевского "Ревизора". Режиссер-постановщик спектакля – Игорь Лифанов.

"Будет уморительно смешно, мистически и… пугающе узнаваемо", – так в театре анонсировали этот вариант постановки классики.

12 сентября, в канун 115-летнего юбилея театра, состоится премьера драмы "Доктор Живаго" по одноименному роману Бориса Пастернака в постановке главного режиссера челябинского молодежного театра Ивана Миневцева. Спектакль "Таня" в авторстве этого режиссера вошел в число номинантов Национальной премии "Золотая маска" 2024-2025 годов.
Работа костюмера над постановкой "Доктора Живаго" в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. Луначарского
Работа костюмера над постановкой Доктора Живаго в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. Луначарского
Работа костюмера над постановкой "Доктора Живаго" в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. Луначарского
"Это история о сохранении поэзии внутри себя, о восприятии действительности через литературу, культуру даже в самые страшные, темные дни. Именно поэтому это актуальный и важный материал для каждого человека", – говорит режиссер-постановщик спектакля Иван Миневцев.
15 сентября – в юбилейные 115-й день рождения театра – луначарцы пригласят севастопольцев и гостей города на грандиозный концерт "Нам – 115!"
Крымскому театру юного зрителя всего 40 лет, но это тоже солидный возраст. Свой сороковой сезон театр начнет 18 сентября.
"Осенью режиссер Нина Пермякова и художник Сергей Пермяков представят на суд зрителя премьеру спектакля "Дядюшкин сон" по произведению Ф. М. Достоевского. Но уже с 18 августа в театре идет и новая премьера – пьеса "Аз и ферт или свадьба с вензелями". Это водевиль драматурга XIX века Павла Федорова. Здесь и гусары, и богатая невеста, и путаница, и коллизия, но на кону – любовь!

"Приходите всей семьей. Будет звонко, остроумно и по-настоящему весело", – заверяют в Крымском театре юного зрителя.

"Кроме этого в юбилейный сезон зрителя ждут концерт артистов театра в коллаборации с хором Свято-Николаевского собора Евпатории, продолжение Всероссийского проекта-движения "Бабушка рекомендует", творческие встречи, презентация музыкального альбома Андрея Пермякова и Павла Гавронова с авторской музыкой из спектаклей и песнями, проект "СВОй театр" продолжит знакомить с новыми пьесами о специальной военной операции в формате читок и обсуждений", – рассказал РИА Новости Крым художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя, режиссер-постановщик, артист театра и кино Андрей Пермяков.
Театр юного зрителя в Севастополе тоже готовится к осени и представит яркие премьеры для всей семьи.
29 августа зрителям покажут "Приключения Незнайки" от режиссера-постановщика, заслуженной артистки России Нателлы Абелевой и художника-постановщика Натальи Лось.
Прочтение советской детской классики будет ярким и динамичным, обещают в театре.
Постановка осуществляется АНО поддержки театральной деятельности "АХ!ТЕАТР" совместно с СевТЮЗом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Работа над спектаклем "Приключения Незнайки" СевТЮЗа
Работа над спектаклем Приключения Незнайки СевТЮЗа
Работа над спектаклем "Приключения Незнайки" СевТЮЗа
А через два месяца, 23 октября, на Основной сцене Севастопольского ТЮЗа состоится первый показ спектакля "Приключения Фунтика" от режиссера-постановщика Владимир Соловьева.
"Новый спектакль обещает стать настоящим сюрпризом даже для тех, кто вырос на классическом мультфильме", – обещают в театре.
В "Фунтике" все персонажи поют или танцуют, а авторские песни специально пишутся для этого спектакля. Играют здесь как взрослые из СевТЮЗа, так и дети из театральной студии ТБМ, потому что этот спектакль – их совместный проект.
Также ТЮЗовцы работают над необычной пьесой для подростков и их родителей.
Спектакль "Школа для..." станет художественным исследованием самого непростого и важного периода в жизни семьи – времени, когда взрослеющий человек ищет себя, а близкие учатся понимать его заново. Проект реализуется АНО развития театрального искусства "Юный театр" совместно СевТЮЗом с использованием гранта в рамках нацпроекта "Семья".

"Спектакль "Школа для..." – это не просто премьера, а осознанная попытка создать территорию доверия, где театр становится посредником в самом сложном и важном разговоре – разговоре детей и родителей",- высказался о проекте директор Севастопольского ТЮЗа Андрей Маймусов.

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ТеатрКрымский академический русский драматический театр им. М. ГорькогоКрымско-татарский академический драматический театрГосударственный академический музыкальный театр КрымаТеатры КрымаКрымский ТЮЗСевастопольский ТЮЗИскусствоКультура
 
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