Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень
Премьеры в театрах Крыма и Севастополя осенью
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский академический русский драматический театр имени М. Горького
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Крымский академический русский драматический театр представит грядущей осенью несколько премьер, но несколько новых постановок уже вышли летом, с открытием сезона. Например, пьеса Шекспира в постановке российского актера театра, кино и дубляжа, федерального диктора, режиссера театральных постановок, заслуженного артиста России Михаила Беляковича "Сон в летнюю ночь".
Классика в видении Беляковича осовременена – вечная история здесь выведена за пределы времени и пространства, но все три часа спектакля вызывает у зрителей смех и хорошее настроение.
Сцена из спектакля "Сон в летнюю ночь" Крымского академического русского драматического театра
Сцена из спектакля "Сон в летнюю ночь" Крымского академического русского драматического театра
9 сентября на сцене театра – еще одна премьера, настоящий гимн любви с испанским колоритом, спектакль "Дикарь" в постановке главного режиссера театра Анжелики Добруновой по пьесе известного испанского драматурга ХХ века Алехандро Касона.
"Это добрая, немного наивная, романтическая история, в которой переплелись мелодраматизм и череда поистине забавных ситуаций. В спектакле сталкивают два разных мира – мир дикой природы и цивилизации. Главная героиня – молодая выпускница университета Марга приглашена в поместье для обучения племянника хозяек. Правда, оказывается, что ученику 24 года", – немного рассказали о завязке спектакля в Русском драматическом.
Эта постановка – результат совместной деятельности крымских и севастопольских мастеров театральной сцены: художник-постановщик "Дикаря" – заслуженный деятель искусств Севастополя Ирина Сайковская.
Сцена из спектакля "Дикарь" Крымского русского академического драматического театра
Сцена из спектакля "Дикарь" Крымского русского академического драматического театра
Еще один спектакль, над которым работают в театре – "Эдит Пиаф". Как рассказала РИА Новости Крым руководитель литературно-драматической части театра Людмила Касьяненко, режиссером постановки о великой француженке выступит Анжелика Добрунова: "Спектакль нельзя будет назвать музыкальным, но музыки в нем будет много, и она будет исключительно в живом исполнении артистов".
Крымский академический музыкальный театр предлагает вниманию зрителей новый масштабный мюзикл с музыкой Максима Дунаевского "Алые паруса".
"В спектакле задействованы более 60 артистов, режиссер – заслуженный деятель искусств Крыма, лауреат Премии АРК Владимир Косов, оркестр будет живой", – рассказал РИА Новости Крым заместитель директора Крымского музыкального Эмин Новрузов.
Первый показ романтической истории по бессмертному произведению Александра Грина запланирован на 23 октября.
А откроется новый театральный сезон Музыкального театра большим праздничным концертом 12 сентября.
Также в афише осени и две новинки прошлой весны – музыкальные комедии "Любовь и голуби" перспективного режиссера Евгении Акс и "Любимчик императрицы" Владимира Косова.
38-ой театральный сезон Крымско-татарского государственного академического драматического театра откроется также концертной программой на крымско-татарском языке "И в моих мыслях..., и в сердце..., и в крови..."
В конце сентября ожидается премьера лирической комедии "Украду и у смерти" режиссера – постановщика Диляры Аджимамбетовой, а в октябре – спектакль "Чайка" по пьесе Чехова в постановке режиссера Игоря Васецкого.
Игорь Васецкий – крымчанин, закончил Школу-студию при Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького по специальности "артист драматического театра" и Ярославский государственный театральный институт по специальности "режиссура театра". Работал в Перми, Донецке, Омске, в Удмуртской республике, сотрудничал с Воронежском театре, затем вернулся в Крым. Он – обладатель множества театральных наград в области режиссуры. Спектакль "Чайка" идет на русском языке.
© РИА Новости Крым . Алена ХазинуроваТеатр им. Луначарского. Севастополь
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
Театр им. Луначарского. Севастополь
Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского "идет по классике". 22 июля он уже представил зрителям гоголевского "Ревизора". Режиссер-постановщик спектакля – Игорь Лифанов.
"Будет уморительно смешно, мистически и… пугающе узнаваемо", – так в театре анонсировали этот вариант постановки классики.
12 сентября, в канун 115-летнего юбилея театра, состоится премьера драмы "Доктор Живаго" по одноименному роману Бориса Пастернака в постановке главного режиссера челябинского молодежного театра Ивана Миневцева. Спектакль "Таня" в авторстве этого режиссера вошел в число номинантов Национальной премии "Золотая маска" 2024-2025 годов.
Работа костюмера над постановкой "Доктора Живаго" в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. Луначарского
Работа костюмера над постановкой "Доктора Живаго" в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. Луначарского
"Это история о сохранении поэзии внутри себя, о восприятии действительности через литературу, культуру даже в самые страшные, темные дни. Именно поэтому это актуальный и важный материал для каждого человека", – говорит режиссер-постановщик спектакля Иван Миневцев.
15 сентября – в юбилейные 115-й день рождения театра – луначарцы пригласят севастопольцев и гостей города на грандиозный концерт "Нам – 115!"
Крымскому театру юного зрителя всего 40 лет, но это тоже солидный возраст. Свой сороковой сезон театр начнет 18 сентября.
"Осенью режиссер Нина Пермякова и художник Сергей Пермяков представят на суд зрителя премьеру спектакля "Дядюшкин сон" по произведению Ф. М. Достоевского. Но уже с 18 августа в театре идет и новая премьера – пьеса "Аз и ферт или свадьба с вензелями". Это водевиль драматурга XIX века Павла Федорова. Здесь и гусары, и богатая невеста, и путаница, и коллизия, но на кону – любовь!
"Приходите всей семьей. Будет звонко, остроумно и по-настоящему весело", – заверяют в Крымском театре юного зрителя.
"Кроме этого в юбилейный сезон зрителя ждут концерт артистов театра в коллаборации с хором Свято-Николаевского собора Евпатории, продолжение Всероссийского проекта-движения "Бабушка рекомендует", творческие встречи, презентация музыкального альбома Андрея Пермякова и Павла Гавронова с авторской музыкой из спектаклей и песнями, проект "СВОй театр" продолжит знакомить с новыми пьесами о специальной военной операции в формате читок и обсуждений", – рассказал РИА Новости Крым художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя, режиссер-постановщик, артист театра и кино Андрей Пермяков.
Театр юного зрителя в Севастополе тоже готовится к осени и представит яркие премьеры для всей семьи.
29 августа зрителям покажут "Приключения Незнайки" от режиссера-постановщика, заслуженной артистки России Нателлы Абелевой и художника-постановщика Натальи Лось.
Прочтение советской детской классики будет ярким и динамичным, обещают в театре.
Постановка осуществляется АНО поддержки театральной деятельности "АХ!ТЕАТР" совместно с СевТЮЗом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Работа над спектаклем "Приключения Незнайки" СевТЮЗа
Работа над спектаклем "Приключения Незнайки" СевТЮЗа
А через два месяца, 23 октября, на Основной сцене Севастопольского ТЮЗа состоится первый показ спектакля "Приключения Фунтика" от режиссера-постановщика Владимир Соловьева.
"Новый спектакль обещает стать настоящим сюрпризом даже для тех, кто вырос на классическом мультфильме", – обещают в театре.
В "Фунтике" все персонажи поют или танцуют, а авторские песни специально пишутся для этого спектакля. Играют здесь как взрослые из СевТЮЗа, так и дети из театральной студии ТБМ, потому что этот спектакль – их совместный проект.
Также ТЮЗовцы работают над необычной пьесой для подростков и их родителей.
Спектакль "Школа для..." станет художественным исследованием самого непростого и важного периода в жизни семьи – времени, когда взрослеющий человек ищет себя, а близкие учатся понимать его заново. Проект реализуется АНО развития театрального искусства "Юный театр" совместно СевТЮЗом с использованием гранта в рамках нацпроекта "Семья".
"Спектакль "Школа для..." – это не просто премьера, а осознанная попытка создать территорию доверия, где театр становится посредником в самом сложном и важном разговоре – разговоре детей и родителей",- высказался о проекте директор Севастопольского ТЮЗа Андрей Маймусов.