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Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев
Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев
Звуки стрельбы и взрывов в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник вечером, связаны с учениями военных. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T20:30
2026-08-18T20:30
2026-08-18T20:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы и взрывов в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник вечером, связаны с учениями военных. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – добавил глава региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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учения, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, новости севастополя, михаил развожаев
Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев
Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев