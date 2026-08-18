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Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев
Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев
Звуки стрельбы и взрывов в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник вечером, связаны с учениями военных. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T20:30
2026-08-18T20:30
учения
военно-морской флот рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы и взрывов в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник вечером, связаны с учениями военных. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – добавил глава региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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учения, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, новости севастополя, михаил развожаев
Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев

Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев

20:30 18.08.2026
 
© РИА Новости КрымПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы и взрывов в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник вечером, связаны с учениями военных. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – написал он в своем канале в МАКС.
По информации Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – добавил глава региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.
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УченияВоенно-морской флот РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)СевастопольНовости СевастополяМихаил Развожаев
 
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