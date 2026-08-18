https://crimea.ria.ru/20260818/strelba-i-vzryvy-v-bukhtakh-sevastopolya-svyazany-ucheniyami-voennykh--razvozhaev-1158602011.html

Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев

Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев

Звуки стрельбы и взрывов в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник вечером, связаны с учениями военных. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T20:30

2026-08-18T20:30

2026-08-18T20:30

учения

военно-морской флот рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы и взрывов в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник вечером, связаны с учениями военных. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – добавил глава региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, новости севастополя, михаил развожаев