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Справедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗС
Справедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗС - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Справедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗС
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов России. Об этом говорилось... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов России. Об этом говорилось во вторник, 18 августа, на совещании по ситуации на внутреннем рынке топлива, рассказали в пресс-службе правительства РФ.Также на совещании Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России доложила о результатах анализа цен и о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. Было отмечено, что по зафиксированным эпизодам уже возбуждены дела, а к участникам рынка применены соответствующие меры воздействия.Кроме того, ФАС сообщила, что продолжается работа над заключением типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей АЗС, которые направлены на обеспечение справедливых розничных цен на частных АЗС.Ранее Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Федеральная антимонопольная служба ранее возбудила дела в отношении ряда операторов АЗС Краснодарского края и Запорожской области из-за необоснованного завышения цен на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах РоссииРост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляцииКак кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтов
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Справедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗС
Новак поручил усилить контроль за обеспечением топливом регионов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов России. Об этом говорилось во вторник, 18 августа, на совещании по ситуации на внутреннем рынке топлива, рассказали в пресс-службе правительства РФ.
"Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков на всех уровнях, а также держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках", – говорится в сообщении.
Также на совещании Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России доложила о результатах анализа цен и о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. Было отмечено, что по зафиксированным эпизодам уже возбуждены дела, а к участникам рынка применены соответствующие меры воздействия.
Кроме того, ФАС сообщила, что продолжается работа над заключением типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей АЗС, которые направлены на обеспечение справедливых розничных цен на частных АЗС.
Ранее Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться
после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.
Федеральная антимонопольная служба ранее возбудила дела в отношении ряда операторов АЗС Краснодарского края и Запорожской области из-за необоснованного завышения цен на топливо.
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