https://crimea.ria.ru/20260818/spravedlivye-tseny-na-toplivo-regiony-zaklyuchayut-soglasheniya-s-chastnymi-azs-1158601635.html

Справедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗС

Справедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗС - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Справедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗС

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов России. Об этом говорилось... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T20:02

2026-08-18T20:02

2026-08-18T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов России. Об этом говорилось во вторник, 18 августа, на совещании по ситуации на внутреннем рынке топлива, рассказали в пресс-службе правительства РФ.Также на совещании Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России доложила о результатах анализа цен и о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. Было отмечено, что по зафиксированным эпизодам уже возбуждены дела, а к участникам рынка применены соответствующие меры воздействия.Кроме того, ФАС сообщила, что продолжается работа над заключением типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей АЗС, которые направлены на обеспечение справедливых розничных цен на частных АЗС.Ранее Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Федеральная антимонопольная служба ранее возбудила дела в отношении ряда операторов АЗС Краснодарского края и Запорожской области из-за необоснованного завышения цен на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах РоссииРост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляцииКак кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азс, новости, александр новак, топливо, бензин