https://crimea.ria.ru/20260818/shumovaya-granata-vzorvalas-v-shkole-v-podmoskove---postradali-uchitelya-1158594264.html
Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя
Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя
Шумовая граната взорвалась в школе в подмосковном Щелково во время учений, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает прокуратура Московской... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T14:49
2026-08-18T14:49
2026-08-18T14:51
московская область
взрыв
происшествия
прокуратура московской области
новости
школа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149683888_0:32:3530:2018_1920x0_80_0_0_60e4d246bddbe112bdff17a2f021c293.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Шумовая граната взорвалась в школе в подмосковном Щелково во время учений, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает прокуратура Московской области.Уточняется, что пострадали педагоги.Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства случившегося. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.18 и 19 августа в в школах и детских садах проводятся всероссийские антитеррористические учения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149683888_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_ce9975641db2cd517ac82a048a9a3530.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область, взрыв, происшествия, прокуратура московской области, новости, школа
Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя
В Подмосковье учителя пострадали при взрыве шумовой гранаты в школе
14:49 18.08.2026 (обновлено: 14:51 18.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Шумовая граната взорвалась в школе в подмосковном Щелково во время учений, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
"По предварительной информации, днем 18 августа во время проведения тренировочных учений в школе в городском округе Щелково в учебном классе сдетонировала шумовая граната. В результате происшествия есть пострадавшие. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадали педагоги.
Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства случившегося. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.
18 и 19 августа в в школах и детских садах проводятся всероссийские антитеррористические учения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.