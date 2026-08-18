https://crimea.ria.ru/20260818/shumovaya-granata-vzorvalas-v-shkole-v-podmoskove---postradali-uchitelya-1158594264.html

Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя

Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя

Шумовая граната взорвалась в школе в подмосковном Щелково во время учений, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает прокуратура Московской... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T14:49

2026-08-18T14:49

2026-08-18T14:51

московская область

взрыв

происшествия

прокуратура московской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Шумовая граната взорвалась в школе в подмосковном Щелково во время учений, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает прокуратура Московской области.Уточняется, что пострадали педагоги.Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства случившегося. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.18 и 19 августа в в школах и детских садах проводятся всероссийские антитеррористические учения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, взрыв, происшествия, прокуратура московской области, новости, школа