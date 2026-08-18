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Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя
Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя
Шумовая граната взорвалась в школе в подмосковном Щелково во время учений, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает прокуратура Московской... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T14:49
2026-08-18T14:51
московская область
взрыв
происшествия
прокуратура московской области
новости
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Шумовая граната взорвалась в школе в подмосковном Щелково во время учений, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает прокуратура Московской области.Уточняется, что пострадали педагоги.Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства случившегося. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.18 и 19 августа в в школах и детских садах проводятся всероссийские антитеррористические учения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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московская область, взрыв, происшествия, прокуратура московской области, новости, школа
Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя

В Подмосковье учителя пострадали при взрыве шумовой гранаты в школе

14:49 18.08.2026 (обновлено: 14:51 18.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Шумовая граната взорвалась в школе в подмосковном Щелково во время учений, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
"По предварительной информации, днем 18 августа во время проведения тренировочных учений в школе в городском округе Щелково в учебном классе сдетонировала шумовая граната. В результате происшествия есть пострадавшие. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадали педагоги.
Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства случившегося. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.
18 и 19 августа в в школах и детских садах проводятся всероссийские антитеррористические учения.
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Московская областьВзрывПроисшествияПрокуратура Московской областиНовостиШкола
 
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