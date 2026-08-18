https://crimea.ria.ru/20260818/sevastopol-otbil-ataku-19-bespilotnikov-1158579869.html

Севастополь отбил атаку 19 беспилотников

Севастополь отбил атаку 19 беспилотников - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Севастополь отбил атаку 19 беспилотников

Над Севастополем за сутки сбили 19 украинских БПЛА, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T10:06

2026-08-18T10:06

2026-08-18T10:07

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Над Севастополем за сутки сбили 19 украинских БПЛА, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Ранее во вторник глава Севастополя сообщил, что военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь две атаки ВСУ и нейтрализовали 9 вражеских беспилотников. По информации Спасательной службы города, зафиксировано возгорание травы в разных районах города.В Севастополе дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал в 1.37, отбой дали через час. Во второй раз сирены включили в 3.17. Отбой дали в 6.12.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы в ночь на вторник Над Севастополем отбили две атаки БПЛА - в городе горит трава На юге Крыма работает ПВО

севастополь

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2026

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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)