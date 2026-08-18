https://crimea.ria.ru/20260818/rost-tsen-na-toplivo-v-banke-rossii-rasskazali-ob-inflyatsii-1158598805.html

Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции

Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции

Рост цен в России в июле 2026 года оставался высоким из-за разовых факторов. Наиболее заметно подорожало топливо. Об этом сообщили в Банке России, представив... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T17:36

2026-08-18T17:36

2026-08-18T17:36

новости

россия

экономика

центробанк рф

топливо

продукты

инфляция

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143038236_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f29909e13ecbe011c6d7ea3cad0c6fc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Рост цен в России в июле 2026 года оставался высоким из-за разовых факторов. Наиболее заметно подорожало топливо. Об этом сообщили в Банке России, представив статистику за июль.Также там отметили повышение цен на мясопродукты и сахар, а вот молочные продукты, сыр и масло в июле продолжали дешеветь."В статистике за июль наблюдалось проявление вторичных эффектов от ситуации на топливном рынке. Это привело к увеличению показателей устойчивой инфляции в этом месяце", – отметили в Банке России.Уточняется, что месячный прирост цен оставался высоким и составил 11,6% (11,4% в июне). Судя по статистическим данным Центробанка, среди регионов России наибольший рост инфляция показала в Республике Крым, составив почти 16%.При этом годовая инфляция в июле немного снизилась и составила 5,98% (в июне – 6,02%), подчеркнули в регуляторе. Существенное влияние на это оказал перенос индексации коммунальных тарифов с июля на октябрь (в 2025 году тарифы были проиндексированы в июле), из‑за чего эффект прошлогодней индексации вышел из расчета.По прогнозу Банка России, из‑за произошедшего значительного роста цен на топливо годовая инфляция составит 6-7%. В Центробанке подчеркнули, что продолжат проводить денежно-кредитную политику, направленную на обеспечение стабильно низкой инфляции.Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в России наблюдается стабилизация инфляции на фоне аккуратного снижения ключевой ставки Центробанком. 24 июля сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России возвращается на траекторию роста – кабминВ России зафиксирован рост цен на базовые продукты питанияШок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – Набиуллина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, экономика, центробанк рф, топливо, продукты, инфляция