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Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции
Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции
Рост цен в России в июле 2026 года оставался высоким из-за разовых факторов. Наиболее заметно подорожало топливо. Об этом сообщили в Банке России, представив... РИА Новости Крым, 18.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Рост цен в России в июле 2026 года оставался высоким из-за разовых факторов. Наиболее заметно подорожало топливо. Об этом сообщили в Банке России, представив статистику за июль.Также там отметили повышение цен на мясопродукты и сахар, а вот молочные продукты, сыр и масло в июле продолжали дешеветь."В статистике за июль наблюдалось проявление вторичных эффектов от ситуации на топливном рынке. Это привело к увеличению показателей устойчивой инфляции в этом месяце", – отметили в Банке России.Уточняется, что месячный прирост цен оставался высоким и составил 11,6% (11,4% в июне). Судя по статистическим данным Центробанка, среди регионов России наибольший рост инфляция показала в Республике Крым, составив почти 16%.При этом годовая инфляция в июле немного снизилась и составила 5,98% (в июне – 6,02%), подчеркнули в регуляторе. Существенное влияние на это оказал перенос индексации коммунальных тарифов с июля на октябрь (в 2025 году тарифы были проиндексированы в июле), из‑за чего эффект прошлогодней индексации вышел из расчета.По прогнозу Банка России, из‑за произошедшего значительного роста цен на топливо годовая инфляция составит 6-7%. В Центробанке подчеркнули, что продолжат проводить денежно-кредитную политику, направленную на обеспечение стабильно низкой инфляции.Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в России наблюдается стабилизация инфляции на фоне аккуратного снижения ключевой ставки Центробанком. 24 июля сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России возвращается на траекторию роста – кабминВ России зафиксирован рост цен на базовые продукты питанияШок проходит: ситуация на топливном рынке стабилизируется – Набиуллина
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новости, россия, экономика, центробанк рф, топливо, продукты, инфляция
Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции
В России в июле наиболее заметно подорожало топливо - Центробанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Рост цен в России в июле 2026 года оставался высоким из-за разовых факторов. Наиболее заметно подорожало топливо. Об этом сообщили в Банке России, представив статистику за июль.
"Непродовольственные товары, за исключением моторного топлива, в среднем подорожали умеренно, а рост цен на услуги замедлился, хотя и остался на повышенном уровне. Из-за напряженности на рынке труда высокими темпами продолжали дорожать бытовые и медицинские услуги", – рассказали в Центробанке.
Также там отметили повышение цен на мясопродукты и сахар, а вот молочные продукты, сыр и масло в июле продолжали дешеветь.
"В статистике за июль наблюдалось проявление вторичных эффектов от ситуации на топливном рынке. Это привело к увеличению показателей устойчивой инфляции в этом месяце", – отметили в Банке России.
Уточняется, что месячный прирост цен оставался высоким и составил 11,6% (11,4% в июне). Судя по статистическим данным Центробанка, среди регионов России наибольший рост инфляция показала в Республике Крым, составив почти 16%.
При этом годовая инфляция в июле немного снизилась и составила 5,98% (в июне – 6,02%), подчеркнули в регуляторе. Существенное влияние на это оказал перенос индексации коммунальных тарифов с июля на октябрь (в 2025 году тарифы были проиндексированы в июле), из‑за чего эффект прошлогодней индексации вышел из расчета.
"Вместе с тем это техническое снижение было практически компенсировано увеличением годовых приростов цен по другим товарам и услугам, в первую очередь по нефтепродуктам, овощам и фруктам, а также мясопродуктам. Ожидается, что индексация коммунальных тарифов внесет заметный положительный вклад в ускорение годовой инфляции в октябре", – говорится в сообщении.
По прогнозу Банка России, из‑за произошедшего значительного роста цен на топливо годовая инфляция составит
6-7%. В Центробанке подчеркнули, что продолжат проводить денежно-кредитную политику, направленную на обеспечение стабильно низкой инфляции.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил,
что в России наблюдается стабилизация инфляции на фоне аккуратного снижения ключевой ставки Центробанком. 24 июля сообщалось
, что Банк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых.
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