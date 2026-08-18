https://crimea.ria.ru/20260818/rossiyskaya-pvo-obnovila-rekord-po-chislu-sbitykh-bespilotnikov-vsu-1158587153.html

Российская ПВО обновила рекорд по числу сбитых беспилотников ВСУ

Российская ПВО обновила рекорд по числу сбитых беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Российская ПВО обновила рекорд по числу сбитых беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны обновили рекорд, сбив за сутки 1671 украинский беспилотник. Это следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T13:07

2026-08-18T13:07

2026-08-18T13:07

министерство обороны рф

пво

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны обновили рекорд, сбив за сутки 1671 украинский беспилотник. Это следует из сводки Минобороны РФ.Предыдущее наибольшее число дронов российская ПВО уничтожила 16 августа, тогда за сутки были сбиты 1478 беспилотников ВСУ.Как сообщалось, за минувшие сутки ВКС России сбили в небе украинский самолет МиГ-29.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29Севастополь отбил атаку 19 беспилотниковПочти 800 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы в ночь на вторник

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии