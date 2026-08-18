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Российская ПВО обновила рекорд по числу сбитых беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Российская ПВО обновила рекорд по числу сбитых беспилотников ВСУ
Российская ПВО обновила рекорд по числу сбитых беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Российская ПВО обновила рекорд по числу сбитых беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны обновили рекорд, сбив за сутки 1671 украинский беспилотник. Это следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T13:07
2026-08-18T13:07
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беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны обновили рекорд, сбив за сутки 1671 украинский беспилотник. Это следует из сводки Минобороны РФ.Предыдущее наибольшее число дронов российская ПВО уничтожила 16 августа, тогда за сутки были сбиты 1478 беспилотников ВСУ.Как сообщалось, за минувшие сутки ВКС России сбили в небе украинский самолет МиГ-29.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29Севастополь отбил атаку 19 беспилотниковПочти 800 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы в ночь на вторник
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии
Российская ПВО обновила рекорд по числу сбитых беспилотников ВСУ

Силы ПВО России сбили рекордные 1671 беспилотник за сутки - Минобороны

13:07 18.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны обновили рекорд, сбив за сутки 1671 украинский беспилотник. Это следует из сводки Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1671 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Предыдущее наибольшее число дронов российская ПВО уничтожила 16 августа, тогда за сутки были сбиты 1478 беспилотников ВСУ.
Как сообщалось, за минувшие сутки ВКС России сбили в небе украинский самолет МиГ-29.
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Министерство обороны РФПВОНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы России
 
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