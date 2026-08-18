https://crimea.ria.ru/20260818/rossii-i-myanme-nuzhno-porabotat-na-ekonomicheskom-treke--putin-1158596022.html
России и Мьянме нужно поработать на экономическом треке – Путин
России и Мьянме нужно поработать на экономическом треке – Путин - РИА Новости Крым, 18.08.2026
России и Мьянме нужно поработать на экономическом треке – Путин
России и Мьянме необходимо развивать экономические связи, для этого есть хорошие заделы. Об этом сказал во вторник, 18 августа, президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T15:48
2026-08-18T15:48
2026-08-18T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. России и Мьянме необходимо развивать экономические связи, для этого есть хорошие заделы. Об этом сказал во вторник, 18 августа, президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который посетил РФ с официальным визитом.Также президент России выразил лидеру Мьянмы соболезнования в связи с жертвами из-за наводнения в стране.Ранее глава российского государства отмечал, что отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства, и конструктивные российско-индийские связи будут всемерно наращиваться на благо народов обеих стран и упрочения международной безопасности и стабильности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ выразил послу Японии протест из-за антироссийских заявлений ТокиоМИД России предупредил США и Турцию в связи с их планами вооружить КиевПутин обсудил с президентом ОАЭ террористические атаки киевского режима
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика, россия, мьянма, новости, внешняя политика
России и Мьянме нужно поработать на экономическом треке – Путин
России и Мьянме нужно развивать экономические связи и для этого есть заделы - Путин