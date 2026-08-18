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Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Вечером во вторник, 18 августа, в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T21:37
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2026-08-18T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вечером во вторник, 18 августа, в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго"."Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 21:05 18 августа диспетчер Черноморского РДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", – говорится в сообщении.На предприятии призвали севастопольцев не включайте все электроприборы в доме одновременно, когда электроснабжение будет восстановлено. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, пояснили в "Севастопольэнерго".Утром во вторник сообщалось, что из-за технологического нарушения на сетях, произошедшего ночью, обесточеныпотребители Байдарской долины. Севастополь минувшей ночью дважды отражал вражескую атаку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августаВласти Севастополя рассказали о работе магазинов при отключениях светаВ Крыму свет будут давать в зависимости от возможностей электросети
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Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения