https://crimea.ria.ru/20260818/rezhim-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-v-sevastopole-snyat-1158602493.html

Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят

Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят

Вечером во вторник, 18 августа, в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T21:37

2026-08-18T21:37

2026-08-18T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вечером во вторник, 18 августа, в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго"."Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 21:05 18 августа диспетчер Черноморского РДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", – говорится в сообщении.На предприятии призвали севастопольцев не включайте все электроприборы в доме одновременно, когда электроснабжение будет восстановлено. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, пояснили в "Севастопольэнерго".Утром во вторник сообщалось, что из-за технологического нарушения на сетях, произошедшего ночью, обесточеныпотребители Байдарской долины. Севастополь минувшей ночью дважды отражал вражескую атаку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августаВласти Севастополя рассказали о работе магазинов при отключениях светаВ Крыму свет будут давать в зависимости от возможностей электросети

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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