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Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Вечером во вторник, 18 августа, в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T21:37
2026-08-18T21:37
севастополь
новости севастополя
электричество
севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вечером во вторник, 18 августа, в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго"."Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 21:05 18 августа диспетчер Черноморского РДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", – говорится в сообщении.На предприятии призвали севастопольцев не включайте все электроприборы в доме одновременно, когда электроснабжение будет восстановлено. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, пояснили в "Севастопольэнерго".Утром во вторник сообщалось, что из-за технологического нарушения на сетях, произошедшего ночью, обесточеныпотребители Байдарской долины. Севастополь минувшей ночью дважды отражал вражескую атаку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августаВласти Севастополя рассказали о работе магазинов при отключениях светаВ Крыму свет будут давать в зависимости от возможностей электросети
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, новости севастополя, электричество, севастопольэнерго
Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

21:37 18.08.2026
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вечером во вторник, 18 августа, в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 21:05 18 августа диспетчер Черноморского РДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", – говорится в сообщении.
На предприятии призвали севастопольцев не включайте все электроприборы в доме одновременно, когда электроснабжение будет восстановлено. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, пояснили в "Севастопольэнерго".
Утром во вторник сообщалось, что из-за технологического нарушения на сетях, произошедшего ночью, обесточеныпотребители Байдарской долины. Севастополь минувшей ночью дважды отражал вражескую атаку.
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