https://crimea.ria.ru/20260818/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1158529888.html
Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится теплая сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T00:01
2026-08-18T00:01
2026-08-18T00:01
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севастополь
ялта
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится теплая сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, юго-восточный 3-8 м/с; днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +28...+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +22 ночью, а днем поднимутся до +27...+30 градусов.До 19 августа в центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +33 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится теплая сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью восточный, юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, на южном и восточном побережье до +22 градусов, днем +28…+33, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, юго-восточный 3-8 м/с; днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +28...+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +22 ночью, а днем поднимутся до +27...+30 градусов.
До 19 августа в центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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