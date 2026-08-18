https://crimea.ria.ru/20260818/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1158529888.html

Погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится теплая сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T00:01

2026-08-18T00:01

2026-08-18T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится теплая сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, юго-восточный 3-8 м/с; днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +28...+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +22 ночью, а днем поднимутся до +27...+30 градусов.До 19 августа в центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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