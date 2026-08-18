Погибший при ударе по остановке в Энергодаре был атомщиком ЗАЭС
Погибший при ударе ВСУ по остановке в Энергодаре работал атомщиком на Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Погибший в результате удара ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре работал на Запорожской атомной электростанции, сотрудниками АЭС являются большинство пострадавших при атаке. Об этом сообщила пресс-служба станции.
Во вторник ВСУ нанесли удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Первоначально сообщалось об одном погибшем и 15 пострадавших. Позже количество раненых увеличилось до 17.
"ВСУ нанесли целенаправленный удар по остановке служебного транспорта в Энергодаре. В этот момент сотрудники Запорожской АЭС находились там и ожидали автобус, который должен был доставить их на рабочую смену. В результате атаки пострадали 17 человек. Большинство из них - сотрудники Запорожской АЭС. Один атомщик погиб", - говорится в сообщении.
На станции подчеркнули, что люди, по которым был нанесен удар, не воевали и не участвовали в боевых действиях. Они ехали на работу – выполнять свой профессиональный долг и обеспечивать безопасность атомной станции.
"Целенаправленная атака на персонал ЗАЭС - это удар по людям, которые отвечают за ядерную безопасность. От их работы зависит безопасность станции, Энергодара и огромной территории вокруг нее. Киевский режим в очередной раз демонстрирует, что готов ставить под угрозу жизни мирных людей и безопасность ядерного объекта", - добавили в пресс-службе.
Ранее 12 августа в промзоне Энергодара в результате атаки дрона ВСУ были ранены три человека, двое из которых - сотрудники электроцеха Запорожской АЭС,
3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.
15 июля в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли главный инженер атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель.
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