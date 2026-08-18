https://crimea.ria.ru/20260818/pogibshiy-pri-udare-po-ostanovke-v-energodare-byl-atomschikom-zaes-1158599919.html

Погибший при ударе по остановке в Энергодаре был атомщиком ЗАЭС

Погибший при ударе по остановке в Энергодаре был атомщиком ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Погибший при ударе по остановке в Энергодаре был атомщиком ЗАЭС

Погибший в результате удара ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре работал на Запорожской атомной электростанции, сотрудниками АЭС являются большинство... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T18:15

2026-08-18T18:15

2026-08-18T18:15

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

новости

атаки всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Погибший в результате удара ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре работал на Запорожской атомной электростанции, сотрудниками АЭС являются большинство пострадавших при атаке. Об этом сообщила пресс-служба станции.Во вторник ВСУ нанесли удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Первоначально сообщалось об одном погибшем и 15 пострадавших. Позже количество раненых увеличилось до 17.На станции подчеркнули, что люди, по которым был нанесен удар, не воевали и не участвовали в боевых действиях. Они ехали на работу – выполнять свой профессиональный долг и обеспечивать безопасность атомной станции.Ранее 12 августа в промзоне Энергодара в результате атаки дрона ВСУ были ранены три человека, двое из которых - сотрудники электроцеха Запорожской АЭС,3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.15 июля в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли главный инженер атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в ЭнергодарМины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭСДрон ВСУ атаковал соединяющую все энергоблоки ЗАЭС галерею

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

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заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, новости, атаки всу, происшествия