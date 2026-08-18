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Под отключения воды в Крыму попали часть Ялты и Кировский район - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Под отключения воды в Крыму попали часть Ялты и Кировский район
Под отключения воды в Крыму попали часть Ялты и Кировский район - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Под отключения воды в Крыму попали часть Ялты и Кировский район
В ряде населенных пунктов Кировского района Крыма и в Ялте во вторник будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T08:54
2026-08-18T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Кировского района Крыма и в Ялте во вторник будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Это связано с аварийно-ремонтными работами на сетях "Крымэнерго". Возможны перебои или полное отсутствие воды в следующих населенных пунктах:Кроме того, по информации ЕДДС Ялты, в связи с производством аварийно-восстановительных работ с 09:00 до 17:00 возможна приостановка холодного водоснабжения по улицам: Найденова, Фадеевой, Куйбышева, пер. Куйбышева, Победы, Ширяева, Макаренко, Огородная, Трудовая, Подъёмная, Первомайская, Вергасова, Победы, Н. Лисановой, Ословского, Мичурина, Садовая, пер. Киевский, Киевская, Рабочая, Ленинградская, К. Либкнехта, пер. К. Либкнехта, Октябрьская, Ореховая, Загородная, пер. Кузнечный, Комсомольская.Как сообщалось, часть населенных пунктов на юге Крыма обесточены в результате очередной атаки ВСУ по энергообъектам полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Под отключения воды в Крыму попали часть Ялты и Кировский район

В Кировском районе Крыма и части Ялты во вторник не будет воды из-за аварийных работ

08:54 18.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
Вода - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Кировского района Крыма и в Ялте во вторник будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
Это связано с аварийно-ремонтными работами на сетях "Крымэнерго".
Возможны перебои или полное отсутствие воды в следующих населенных пунктах:
  • г.Старый Крым,
  • пгт. Кировское,
  • села Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка,
  • пгт.Приморский - район Башня
Кроме того, по информации ЕДДС Ялты, в связи с производством аварийно-восстановительных работ с 09:00 до 17:00 возможна приостановка холодного водоснабжения по улицам: Найденова, Фадеевой, Куйбышева, пер. Куйбышева, Победы, Ширяева, Макаренко, Огородная, Трудовая, Подъёмная, Первомайская, Вергасова, Победы, Н. Лисановой, Ословского, Мичурина, Садовая, пер. Киевский, Киевская, Рабочая, Ленинградская, К. Либкнехта, пер. К. Либкнехта, Октябрьская, Ореховая, Загородная, пер. Кузнечный, Комсомольская.
Как сообщалось, часть населенных пунктов на юге Крыма обесточены в результате очередной атаки ВСУ по энергообъектам полуострова.
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