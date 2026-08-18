https://crimea.ria.ru/20260818/pod-otklyucheniya-vody-v-krymu-popali-chast-yalty-i-kirovskiy-rayon-1158575938.html
Под отключения воды в Крыму попали часть Ялты и Кировский район
Под отключения воды в Крыму попали часть Ялты и Кировский район - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Под отключения воды в Крыму попали часть Ялты и Кировский район
В ряде населенных пунктов Кировского района Крыма и в Ялте во вторник будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T08:54
2026-08-18T08:54
2026-08-18T08:54
вода крыма
вода в крыму
отключение воды в крыму
жкх крыма и севастополя
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
кировский район крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/04/1118694926_0:123:1620:1034_1920x0_80_0_0_d7c3e118893668d54afe714df08962b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Кировского района Крыма и в Ялте во вторник будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Это связано с аварийно-ремонтными работами на сетях "Крымэнерго". Возможны перебои или полное отсутствие воды в следующих населенных пунктах:Кроме того, по информации ЕДДС Ялты, в связи с производством аварийно-восстановительных работ с 09:00 до 17:00 возможна приостановка холодного водоснабжения по улицам: Найденова, Фадеевой, Куйбышева, пер. Куйбышева, Победы, Ширяева, Макаренко, Огородная, Трудовая, Подъёмная, Первомайская, Вергасова, Победы, Н. Лисановой, Ословского, Мичурина, Садовая, пер. Киевский, Киевская, Рабочая, Ленинградская, К. Либкнехта, пер. К. Либкнехта, Октябрьская, Ореховая, Загородная, пер. Кузнечный, Комсомольская.Как сообщалось, часть населенных пунктов на юге Крыма обесточены в результате очередной атаки ВСУ по энергообъектам полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кировский район крыма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/04/1118694926_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5829193718c68d086eded93f2a2105da.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, жкх крыма и севастополя, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, кировский район крыма
Под отключения воды в Крыму попали часть Ялты и Кировский район
В Кировском районе Крыма и части Ялты во вторник не будет воды из-за аварийных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Кировского района Крыма и в Ялте во вторник будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
Это связано с аварийно-ремонтными работами на сетях "Крымэнерго".
Возможны перебои или полное отсутствие воды в следующих населенных пунктах:
—г.Старый Крым,
—пгт. Кировское,
—села Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка,
—пгт.Приморский - район Башня
Кроме того, по информации ЕДДС Ялты, в связи с производством аварийно-восстановительных работ с 09:00 до 17:00 возможна приостановка холодного водоснабжения по улицам: Найденова, Фадеевой, Куйбышева, пер. Куйбышева, Победы, Ширяева, Макаренко, Огородная, Трудовая, Подъёмная, Первомайская, Вергасова, Победы, Н. Лисановой, Ословского, Мичурина, Садовая, пер. Киевский, Киевская, Рабочая, Ленинградская, К. Либкнехта, пер. К. Либкнехта, Октябрьская, Ореховая, Загородная, пер. Кузнечный, Комсомольская.
Как сообщалось, часть населенных пунктов на юге Крыма обесточены
в результате очередной атаки ВСУ по энергообъектам полуострова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.