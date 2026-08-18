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Под отключения воды в Крыму попали часть Ялты и Кировский район

Под отключения воды в Крыму попали часть Ялты и Кировский район - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Под отключения воды в Крыму попали часть Ялты и Кировский район

В ряде населенных пунктов Кировского района Крыма и в Ялте во вторник будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T08:54

2026-08-18T08:54

2026-08-18T08:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Кировского района Крыма и в Ялте во вторник будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Это связано с аварийно-ремонтными работами на сетях "Крымэнерго". Возможны перебои или полное отсутствие воды в следующих населенных пунктах:Кроме того, по информации ЕДДС Ялты, в связи с производством аварийно-восстановительных работ с 09:00 до 17:00 возможна приостановка холодного водоснабжения по улицам: Найденова, Фадеевой, Куйбышева, пер. Куйбышева, Победы, Ширяева, Макаренко, Огородная, Трудовая, Подъёмная, Первомайская, Вергасова, Победы, Н. Лисановой, Ословского, Мичурина, Садовая, пер. Киевский, Киевская, Рабочая, Ленинградская, К. Либкнехта, пер. К. Либкнехта, Октябрьская, Ореховая, Загородная, пер. Кузнечный, Комсомольская.Как сообщалось, часть населенных пунктов на юге Крыма обесточены в результате очередной атаки ВСУ по энергообъектам полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кировский район крыма

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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