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Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы в ночь на вторник - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы в ночь на вторник
Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы в ночь на вторник - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы в ночь на вторник
Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали в ночь на вторник российские регионы, дроны сбили в том числе в Крыму и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T08:26
2026-08-18T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали в ночь на вторник российские регионы, дроны сбили в том числе в Крыму и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 791 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Севастополь минувшей ночью дважды отражал атаку, сбили 9 БПЛА.Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и произошли пожары. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника на подлете к Москве уничтожили 180 дронов, всего в сторону столицы летели более 600 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы в ночь на вторник

791 украинский БПЛА сбили ночью над регионами РФ и в акватории Черного и Азовского морей

08:26 18.08.2026
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали в ночь на вторник российские регионы, дроны сбили в том числе в Крыму и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 791 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Севастополь минувшей ночью дважды отражал атаку, сбили 9 БПЛА.
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и произошли пожары. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В Подмосковье после атаки ВСУ более тысяч человек остались без света.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника на подлете к Москве уничтожили 180 дронов, всего в сторону столицы летели более 600 БПЛА.
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