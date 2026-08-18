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Первые симптомы перегрева и солнечного удара - как оказать помощь

Первые симптомы перегрева и солнечного удара - как оказать помощь - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Первые симптомы перегрева и солнечного удара - как оказать помощь

Перегрев организма, тепловой или солнечный удар, является серьезным состоянием, которое может развиться стремительно и привести к серьезным последствиям для... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T17:10

2026-08-18T17:10

2026-08-18T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Перегрев организма, тепловой или солнечный удар, является серьезным состоянием, которое может развиться стремительно и привести к серьезным последствиям для здоровья. В условиях летней жары и повышенной влажности, защитные механизмы организма могут дать сбой, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым главный внештатный специалист - терапевт министерства здравоохранения Крыма Ольга Барило.По словам специалиста, в особой группе риска находятся граждане старшей возрастной группы (60+): особенно люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением. Люди, принимающие определенные препараты: антидепрессанты, диуретики и гипотензивные средства. А также дети младшего возраста до 6 лет, новорожденные и дети до года из-за несовершенной системы терморегуляции.Первыми характерными признаками перегрева или солнечного удара являются общее повышение температуры тела; сухие, горячие и покрасневшие кожные покровы; тошнота или рвота; кратковременная потеря сознания.Для того чтобы оказать пострадавшему первую помощь, необходимо переместить человека в тень или в более прохладное помещение. Уложить на ровную поверхность, расстегнуть тугие ремни или ворот рубахи, снять давящую или плотную одежду. Если у пострадавшего нет тошноты и рвоты, слегка поднять ноги для повышения артериального давления. Затем необходимо сразу вызвать скорую помощь. Ведь только медики смогут провести точную диагностику - исключить инсульт, инфаркт, кому на фоне сахарного диабета или гипогликемию, измерить давление, уровень сахара в крови, снять ЭКГ и оказать квалифицированную помощь.По словам медика, до приезда скорой, можно самостоятельно охладить организм пострадавшего человека.Ранее доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой офтальмологии мединститута им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Нанули Иванова рассказала, что в самый разгар лета, при чрезвычайно высоких температурах воздуха весь организм человека испытывает колоссальную нагрузку, в том числе и органы зрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Факторы риска: главные причины кишечных отравлений летомСезон кишечных инфекций – чем чаще болеют в жаруОтравление мороженым: в чем опасность любимого летнего десерта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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