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Передавал данные о военных объектах: в РФ поймали украинского шпиона

Передавал данные о военных объектах: в РФ поймали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Передавал данные о военных объектах: в РФ поймали украинского шпиона

В Рязанской области задержан россиянин, собравший и передавший украинской военно разведке информацию о военных и энергетических объектах РФ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T10:13

2026-08-18T10:13

2026-08-18T10:13

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

главное управление разведки украины (гур)

рязанская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Рязанской области задержан россиянин, собравший и передавший украинской военно разведке информацию о военных и энергетических объектах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, фигурант инициативно установил и поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем украинской разведки. По его заданию мужчина собрал и передал противнику сведения об объектах Минобороны РФ, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов" в Рязанской области.Злоумышленника задержали. Против него возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд заключил фигуранта под стражу.Накануне сотрудники ФСБ задержали 54-летнего жителя Севастополя, который собирал для украинских спецслужб сведения о военных объектах в Крыму и готовил тайники для хранения компонентов самодельных бомб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Агент польских спецслужб "сливал" информацию о ракетных комплексах ВС РоссииСлежка за военными и подготовка терактов на ж/д: в Крыму задержан агент СБУБомбу замаскировал под пауэрбанк: на Херсонщине задержали агента Киева

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), главное управление разведки украины (гур), рязанская область, новости, закон и право, шпионаж