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Передавал данные о военных объектах: в РФ поймали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Передавал данные о военных объектах: в РФ поймали украинского шпиона
Передавал данные о военных объектах: в РФ поймали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Передавал данные о военных объектах: в РФ поймали украинского шпиона
В Рязанской области задержан россиянин, собравший и передавший украинской военно разведке информацию о военных и энергетических объектах РФ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T10:13
2026-08-18T10:13
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
главное управление разведки украины (гур)
рязанская область
новости
закон и право
шпионаж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Рязанской области задержан россиянин, собравший и передавший украинской военно разведке информацию о военных и энергетических объектах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, фигурант инициативно установил и поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем украинской разведки. По его заданию мужчина собрал и передал противнику сведения об объектах Минобороны РФ, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов" в Рязанской области.Злоумышленника задержали. Против него возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд заключил фигуранта под стражу.Накануне сотрудники ФСБ задержали 54-летнего жителя Севастополя, который собирал для украинских спецслужб сведения о военных объектах в Крыму и готовил тайники для хранения компонентов самодельных бомб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Агент польских спецслужб "сливал" информацию о ракетных комплексах ВС РоссииСлежка за военными и подготовка терактов на ж/д: в Крыму задержан агент СБУБомбу замаскировал под пауэрбанк: на Херсонщине задержали агента Киева
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), главное управление разведки украины (гур), рязанская область, новости, закон и право, шпионаж
Передавал данные о военных объектах: в РФ поймали украинского шпиона

Житель Рязанской области передавал Киеву данные о военных и промышленных объектах

10:13 18.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Рязанской области задержан россиянин, собравший и передавший украинской военно разведке информацию о военных и энергетических объектах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ на территории Рязанской области задержан агент главного управления разведки минобороны Украины, гражданин России, до 2022 года имевший украинское гражданство", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигурант инициативно установил и поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем украинской разведки. По его заданию мужчина собрал и передал противнику сведения об объектах Минобороны РФ, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов" в Рязанской области.
Злоумышленника задержали. Против него возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд заключил фигуранта под стражу.
Накануне сотрудники ФСБ задержали 54-летнего жителя Севастополя, который собирал для украинских спецслужб сведения о военных объектах в Крыму и готовил тайники для хранения компонентов самодельных бомб.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Главное управление разведки Украины (ГУР)Рязанская областьНовостиЗакон и правоШпионаж
 
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