https://crimea.ria.ru/20260818/otnosheniya-rossii-i-myanmy-prodolzhayut-ukreplyatsya--putin-1158601116.html

Отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться – Путин

Отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться – Путин - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться – Путин

Россию и Мьянму объединяют проверенные временем узы дружбы и партнерства Об этом сказал во вторник, 18 августа, президент России Владимир Путин, выступая с... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T19:16

2026-08-18T19:16

2026-08-18T19:16

новости

россия

мьянма

политика

владимир путин (политик)

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0a/1158380876_0:0:2432:1368_1920x0_80_0_0_d1a30ac2ae324cf904e1d86e61c779be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Россию и Мьянму объединяют проверенные временем узы дружбы и партнерства Об этом сказал во вторник, 18 августа, президент России Владимир Путин, выступая с заявлениями для СМИ по итогам переговоров с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном.По словам президента РФ, в 50-60-е годы прошлого века наша страна сделала многое для становления Мьянманского государства, его экономического и социального развития, повышения обороноспособности. При участии советских специалистов возведены масштабные объекты инфраструктуры, медицины и образования, которые продолжают приносить пользу мьянманцам."Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием. Активно действует межправкомиссия, осуществляется регулярный диалог по линии МИДов, советов безопасности, углубляются межпарламентские и межпартийные контакты, прорабатывается и реализуется целый ряд крупных совместных проектов", – подчеркнул Путин.Также сегодня в присутствии лидеров состоялась церемония российско-мьянманскими документами, подписанными в рамках официального визита главы Мьянмы в Москву.Ранее Путин отметил, что России и Мьянме необходимо развивать экономические связи, для этого есть хорошие заделы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – ПутинРежим ЧП и военное положение ввели в Мьянме – что происходитКого из лидеров стран Москва пригласила на Парад Победы – заявление Кремля

россия

мьянма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, мьянма, политика, владимир путин (политик), в мире