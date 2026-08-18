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Отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться – Путин
Отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться – Путин - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться – Путин
Россию и Мьянму объединяют проверенные временем узы дружбы и партнерства Об этом сказал во вторник, 18 августа, президент России Владимир Путин, выступая с... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Россию и Мьянму объединяют проверенные временем узы дружбы и партнерства Об этом сказал во вторник, 18 августа, президент России Владимир Путин, выступая с заявлениями для СМИ по итогам переговоров с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном.По словам президента РФ, в 50-60-е годы прошлого века наша страна сделала многое для становления Мьянманского государства, его экономического и социального развития, повышения обороноспособности. При участии советских специалистов возведены масштабные объекты инфраструктуры, медицины и образования, которые продолжают приносить пользу мьянманцам."Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием. Активно действует межправкомиссия, осуществляется регулярный диалог по линии МИДов, советов безопасности, углубляются межпарламентские и межпартийные контакты, прорабатывается и реализуется целый ряд крупных совместных проектов", – подчеркнул Путин.Также сегодня в присутствии лидеров состоялась церемония российско-мьянманскими документами, подписанными в рамках официального визита главы Мьянмы в Москву.Ранее Путин отметил, что России и Мьянме необходимо развивать экономические связи, для этого есть хорошие заделы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – ПутинРежим ЧП и военное положение ввели в Мьянме – что происходитКого из лидеров стран Москва пригласила на Парад Победы – заявление Кремля
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новости, россия, мьянма, политика, владимир путин (политик), в мире
Отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться – Путин
Путин рассказал об объединяющих Россию и Мьянму узах дружбы и взаимной поддержки
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Россию и Мьянму объединяют проверенные временем узы дружбы и партнерства Об этом сказал во вторник, 18 августа, президент России Владимир Путин, выступая с заявлениями для СМИ по итогам переговоров с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном.
"Россию и Мьянму объединяют по-настоящему крепкие, проверенные временем узы дружбы, партнерства и взаимной поддержки. В нашем общем активе - богатый опыт многопланового сотрудничества на принципах равноправия, обоюдной выгоды, уважения и учета интересов друг друга", – сказал Путин.
По словам президента РФ, в 50-60-е годы прошлого века наша страна сделала многое для становления Мьянманского государства, его экономического и социального развития, повышения обороноспособности. При участии советских специалистов возведены масштабные объекты инфраструктуры, медицины и образования, которые продолжают приносить пользу мьянманцам.
"Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием. Активно действует межправкомиссия, осуществляется регулярный диалог по линии МИДов, советов безопасности, углубляются межпарламентские и межпартийные контакты, прорабатывается и реализуется целый ряд крупных совместных проектов", – подчеркнул Путин.
Также сегодня в присутствии лидеров состоялась церемония российско-мьянманскими документами, подписанными в рамках официального визита главы Мьянмы в Москву.
Ранее Путин отметил, что России и Мьянме необходимо развивать
экономические связи, для этого есть хорошие заделы.
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