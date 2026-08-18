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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
В Севастополе миновала угроза воздушных ударов – в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T14:37
2026-08-18T14:37
воздушная тревога в севастополе
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе миновала угроза воздушных ударов – в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тревога была объявлена в 12.11. всех призвали проследовать в укрытия. Ее отменили спустя 10 минут. Затем тревогу снова объявили в 13.10.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

14:37 18.08.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе миновала угроза воздушных ударов – в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Тревога была объявлена в 12.11. всех призвали проследовать в укрытия. Ее отменили спустя 10 минут. Затем тревогу снова объявили в 13.10.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Крыму, начиная с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
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