https://crimea.ria.ru/20260818/odin-chelovek-pogib-i-20-raneny-pri-atakakh-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1158575762.html

Один человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Один человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб и двадцать получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T08:43

2026-08-18T08:43

2026-08-18T08:43

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обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двадцать получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в МАКС.По его словам, за минувшие сутки вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 144 раза."Противник совершил четыре обстрела с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также восемь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА... сбиты и подавлены 223 беспилотника", – рассказал Шуваев.Не обошлось без жертв – в результате атаки ВСУ в Шебекинском округе погиб боец "Орлана", сообщил глава региона.Кроме того, в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения при ударах ВСУ получили 20 человек.Ранее утром 18 августа губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что три человека, среди которых ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую областьСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:69 россиян погибли и более 400 пострадали за неделю от атак ВСУ Над Севастополем отбили две атаки БПЛА - в городе горит трава Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы в ночь на вторник

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, новости сво, александр шуваев, новости