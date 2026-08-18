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Один человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
Один человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Один человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
Один человек погиб и двадцать получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T08:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двадцать получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в МАКС.По его словам, за минувшие сутки вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 144 раза."Противник совершил четыре обстрела с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также восемь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА... сбиты и подавлены 223 беспилотника", – рассказал Шуваев.Не обошлось без жертв – в результате атаки ВСУ в Шебекинском округе погиб боец "Орлана", сообщил глава региона.Кроме того, в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения при ударах ВСУ получили 20 человек.Ранее утром 18 августа губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что три человека, среди которых ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую областьСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:69 россиян погибли и более 400 пострадали за неделю от атак ВСУ Над Севастополем отбили две атаки БПЛА - в городе горит трава Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы в ночь на вторник
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белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, новости сво, александр шуваев, новости
Один человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
Один человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двадцать получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев своем канале в МАКС.
По его словам, за минувшие сутки вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 144 раза.
"Противник совершил четыре обстрела с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также восемь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА... сбиты и подавлены 223 беспилотника", – рассказал Шуваев.
Не обошлось без жертв – в результате атаки ВСУ в Шебекинском округе погиб боец "Орлана", сообщил глава региона.
Кроме того, в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения при ударах ВСУ получили 20 человек.
"Тринадцать пострадавших продолжают оставаться в больницах. По оценке врачей, трое из них в тяжелом состоянии. Оказываем пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь", – написал Шуваев.
Ранее утром 18 августа губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил
, что три человека, среди которых ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область
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