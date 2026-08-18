https://crimea.ria.ru/20260818/odin-chelovek-pogib-i-15-raneny-pri-udare-vsu-po-ostanovke-v-energodare-1158576407.html

Один человек погиб и 15 ранены при ударе ВСУ по остановке в Энергодаре

Один человек погиб и 15 ранены при ударе ВСУ по остановке в Энергодаре - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Один человек погиб и 15 ранены при ударе ВСУ по остановке в Энергодаре

Один человек погиб и 15 ранены в результате удара украинских боевиков по остановке общественного транспорта в Энергодаре, сообщил губернатор Запорожской области РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T09:22

2026-08-18T09:22

2026-08-18T09:22

евгений балицкий

запорожская область

энергодар

атаки всу

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 15 ранены в результате удара украинских боевиков по остановке общественного транспорта в Энергодаре, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.На месте работают оперативные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил, что за прошедшую неделю результате ударов ВСУ погибли 69 человек, в том числе трое детей, еще 406 мирных граждан получили ранения разной степени тяжести.Наиболее тяжелые последствия по числу жертв были зафиксированы в Республике Татарстан, где основной удар пришелся на промышленную зону и жилые кварталы НижнекамскаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую областьАтака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушенияДва человека погибли при атаке на автомобиль в Запорожской области

запорожская область

энергодар

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, энергодар, атаки всу, новости сво, происшествия