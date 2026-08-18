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Один человек погиб и 15 ранены при ударе ВСУ по остановке в Энергодаре - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Один человек погиб и 15 ранены при ударе ВСУ по остановке в Энергодаре
Один человек погиб и 15 ранены при ударе ВСУ по остановке в Энергодаре - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Один человек погиб и 15 ранены при ударе ВСУ по остановке в Энергодаре
Один человек погиб и 15 ранены в результате удара украинских боевиков по остановке общественного транспорта в Энергодаре, сообщил губернатор Запорожской области РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T09:22
2026-08-18T09:22
евгений балицкий
запорожская область
энергодар
атаки всу
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 15 ранены в результате удара украинских боевиков по остановке общественного транспорта в Энергодаре, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.На месте работают оперативные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил, что за прошедшую неделю результате ударов ВСУ погибли 69 человек, в том числе трое детей, еще 406 мирных граждан получили ранения разной степени тяжести.Наиболее тяжелые последствия по числу жертв были зафиксированы в Республике Татарстан, где основной удар пришелся на промышленную зону и жилые кварталы НижнекамскаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую областьАтака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушенияДва человека погибли при атаке на автомобиль в Запорожской области
запорожская область
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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евгений балицкий, запорожская область, энергодар, атаки всу, новости сво, происшествия
Один человек погиб и 15 ранены при ударе ВСУ по остановке в Энергодаре

ВСУ ударили по автобусной остановке в Энергодаре – один человек погиб и 15 ранены

09:22 18.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и 15 ранены в результате удара украинских боевиков по остановке общественного транспорта в Энергодаре, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Пятнадцать человек пострадали и один погиб в результате атаки БПЛА противника вблизи остановки общественного транспорта в Энергодаре. На остановке люди ожидали автобуса, чтобы доехать до работы. Удар по ним – это террористический акт", – написал Балицкий в своем канале в МАКС.

На месте работают оперативные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил, что за прошедшую неделю результате ударов ВСУ погибли 69 человек, в том числе трое детей, еще 406 мирных граждан получили ранения разной степени тяжести.
Наиболее тяжелые последствия по числу жертв были зафиксированы в Республике Татарстан, где основной удар пришелся на промышленную зону и жилые кварталы Нижнекамска
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Евгений БалицкийЗапорожская областьЭнергодарАтаки ВСУНовости СВОПроисшествия
 
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