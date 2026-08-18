Рейтинг@Mail.ru
Обнаружены тела погибших при атаке ВСУ жителей Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260818/obnaruzheny-tela-pogibshikh-pri-atake-vsu-zhiteley-belgorodskoy-oblasti-1158600695.html
Обнаружены тела погибших при атаке ВСУ жителей Белгородской области
Обнаружены тела погибших при атаке ВСУ жителей Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Обнаружены тела погибших при атаке ВСУ жителей Белгородской области
В Белгородской области обнаружили тела двух мужчин, погибших в результате прилета боеприпаса в прошедшую субботу. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T19:03
2026-08-18T19:03
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0c/1158431291_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_02653ab9fab56adc043b9514224998c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Белгородской области обнаружили тела двух мужчин, погибших в результате прилета боеприпаса в прошедшую субботу. Об этом сообщили в оперштабе региона.Кроме того, в Белгородском округе в результате атак FPV-дронов повреждены шесть автомобилей и автобус, линия электропередачи и забор частного дома. В Грайворонском округе при ударе беспилотника по "ГАЗели" пострадал мужчина, также FPV-дроны пробили крыши двух частных домов.В Шебекинском округе при ударе дронов повреждены автобус, три грузовые машины и три частных дома, еще один дом сгорел. В районе поселка Ракитное от взрыва FPV-дрона повреждена кабина грузового автомобиля. В Волоконовском округе в результате ударов беспилотников повреждены два автомобиля и частный дом.Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате очередных атак боевиков киевского режима ранены пять человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару выросло до 17Один человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую областьПочти 800 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы в ночь на вторник
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0c/1158431291_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3fd875feaf0c2f2eb769290ce2c3b2ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Обнаружены тела погибших при атаке ВСУ жителей Белгородской области

В Белгородской области нашли тела двух погибших 15 августа от прилета боеприпаса мужчин

19:03 18.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Белгородской области обнаружили тела двух мужчин, погибших в результате прилета боеприпаса в прошедшую субботу. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"В поселке Октябрьский Белгородского округа обнаружены тела двоих мужчин, погибших в результате прилета боеприпаса 15 августа. Личности погибших установлены. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Белгородском округе в результате атак FPV-дронов повреждены шесть автомобилей и автобус, линия электропередачи и забор частного дома. В Грайворонском округе при ударе беспилотника по "ГАЗели" пострадал мужчина, также FPV-дроны пробили крыши двух частных домов.
В Шебекинском округе при ударе дронов повреждены автобус, три грузовые машины и три частных дома, еще один дом сгорел. В районе поселка Ракитное от взрыва FPV-дрона повреждена кабина грузового автомобиля. В Волоконовском округе в результате ударов беспилотников повреждены два автомобиля и частный дом.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате очередных атак боевиков киевского режима ранены пять человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару выросло до 17
Один человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы в ночь на вторник
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17На юге Крыма работает ПВО
13:01Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу
12:48Масштабный лесной пожар в Ялте: на месте работают более 300 человек
12:42В Севастополе снова включили сирены - опасность с воздуха
12:28Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:05Россия вернула 103 военных из украинского плена
12:04Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа
11:59Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море
11:51В Крыму отбой ракетной опасности
11:45Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн
11:42В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги
11:38Аксенов назначил врио министра промышленности и торговли Крыма
11:30Над Севастополем сбили 17 украинских беспилотников
11:20В Крыму объявлена ракетная опасность
11:20Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:12НАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского
11:00В селах Красногвардейского района Крыма отключат газ 25 августа
10:50ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку
10:418-летняя девочка погибла под винтами катера в акватории реки Дон в Азове
10:26Массированная атака на ЛНР - 3 человека погибли и 10 ранены
Лента новостейМолния