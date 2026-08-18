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Обнаружены тела погибших при атаке ВСУ жителей Белгородской области

Обнаружены тела погибших при атаке ВСУ жителей Белгородской области - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Обнаружены тела погибших при атаке ВСУ жителей Белгородской области

В Белгородской области обнаружили тела двух мужчин, погибших в результате прилета боеприпаса в прошедшую субботу. Об этом сообщили в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T19:03

2026-08-18T19:03

2026-08-18T19:03

белгород

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белгородская область

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Белгородской области обнаружили тела двух мужчин, погибших в результате прилета боеприпаса в прошедшую субботу. Об этом сообщили в оперштабе региона.Кроме того, в Белгородском округе в результате атак FPV-дронов повреждены шесть автомобилей и автобус, линия электропередачи и забор частного дома. В Грайворонском округе при ударе беспилотника по "ГАЗели" пострадал мужчина, также FPV-дроны пробили крыши двух частных домов.В Шебекинском округе при ударе дронов повреждены автобус, три грузовые машины и три частных дома, еще один дом сгорел. В районе поселка Ракитное от взрыва FPV-дрона повреждена кабина грузового автомобиля. В Волоконовском округе в результате ударов беспилотников повреждены два автомобиля и частный дом.Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате очередных атак боевиков киевского режима ранены пять человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару выросло до 17Один человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую областьПочти 800 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы в ночь на вторник

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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