https://crimea.ria.ru/20260818/novosti-svo-boeviki-zelenskogo-otstupayut-pod-natiskom-rossiyskoy-armii-1158588223.html

Новости СВО: боевики Зеленского отступают под натиском российской армии

Новости СВО: боевики Зеленского отступают под натиском российской армии - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Новости СВО: боевики Зеленского отступают под натиском российской армии

Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T13:27

2026-08-18T13:27

2026-08-18T13:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили более 1400 боевиков. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах девяти населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял более 200 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 11 автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 220 боевиков, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ореховатка Донецкой Народной Республики. Разбиты формирования противника в районах девяти населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными до 260 солдат и офицеров, бронетранспортеры Spartan и М113, девять бронемашин, 23 автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Бойцы группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красноподолье ДНР. Украинские формирования разгромлены в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери врага составили 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 8 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражения в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери украинской армии – 365 боевиков убитыми и ранеными, бронемашина и 10 автомобилей.Бойцы группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и разгромили противника в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 45 военных ВСУ, 18 автомобилей, два безэкипажных катера, две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской областиРоссийские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской областиРоссийские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Ореховом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика