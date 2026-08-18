Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: боевики Зеленского отступают под натиском российской армии - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260818/novosti-svo-boeviki-zelenskogo-otstupayut-pod-natiskom-rossiyskoy-armii-1158588223.html
Новости СВО: боевики Зеленского отступают под натиском российской армии
Новости СВО: боевики Зеленского отступают под натиском российской армии - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Новости СВО: боевики Зеленского отступают под натиском российской армии
Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T13:27
2026-08-18T13:27
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157471824_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c390f2712a5f4fd90f52aefb9c65cb1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили более 1400 боевиков. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах девяти населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял более 200 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 11 автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 220 боевиков, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ореховатка Донецкой Народной Республики. Разбиты формирования противника в районах девяти населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными до 260 солдат и офицеров, бронетранспортеры Spartan и М113, девять бронемашин, 23 автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Бойцы группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красноподолье ДНР. Украинские формирования разгромлены в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери врага составили 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 8 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражения в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери украинской армии – 365 боевиков убитыми и ранеными, бронемашина и 10 автомобилей.Бойцы группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и разгромили противника в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 45 военных ВСУ, 18 автомобилей, два безэкипажных катера, две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской областиРоссийские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской областиРоссийские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Ореховом
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157471824_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_138742d8363836504d7b344d641da000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Новости СВО: боевики Зеленского отступают под натиском российской армии

Армия РФ за сутки освободила два населенных пункта и уничтожила более 1400 боевиков ВСУ

13:27 18.08.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили более 1400 боевиков. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах девяти населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял более 200 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 11 автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 220 боевиков, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ореховатка Донецкой Народной Республики. Разбиты формирования противника в районах девяти населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными до 260 солдат и офицеров, бронетранспортеры Spartan и М113, девять бронемашин, 23 автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
Сводка Минобороны РФ на 18 августа 2026 годаСводка Минобороны РФ на 18 августа 2026 года
Бойцы группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красноподолье ДНР. Украинские формирования разгромлены в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери врага составили 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 8 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражения в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери украинской армии – 365 боевиков убитыми и ранеными, бронемашина и 10 автомобилей.
Бойцы группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и разгромили противника в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 45 военных ВСУ, 18 автомобилей, два безэкипажных катера, две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
БПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской области
Российские войска освободили еще два села в ДНР и Запорожской области
Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Ореховом
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:59В акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ
17:45Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень
17:36Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции
17:28Красноперекопский район готов к отопительному сезону на 70 процентов
17:16Террор ВСУ в Белгородской области - пять человек ранены
17:10Первые симптомы перегрева и солнечного удара - как оказать помощь
16:54Зеленский внес в Раду представление о назначении глав Минобороны и МИД Украины
16:37Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августа
16:27В Керчи на 17 улицах и переулках на день отключат газ
16:00Киев пригрозил России баллистикой до конца года – чего можно ожидать
15:48России и Мьянме нужно поработать на экономическом треке – Путин
15:37ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах России
15:19Что происходит на Крымском мосту - очередь выросла вдвое
15:01В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людей
14:49Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя
14:44Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство
14:37Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:13МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар
14:08Дроны атаковали второе за сутки греческое судно в Черном море
13:57В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате
Лента новостейМолния