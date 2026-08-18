https://crimea.ria.ru/20260818/novosti-kryma-i-sevastopolya---chto-proiskhodit-na-poluostrove-1158572755.html

Новости Крыма и Севастополя - что произошло на полуострове за ночь

Новости Крыма и Севастополя - что произошло на полуострове за ночь - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Новости Крыма и Севастополя - что произошло на полуострове за ночь

На территории Крыма с вечера понедельника действует беспилотная опасность, Крымский мост был перекрыт больше часа, в Севастополе объявлена воздушная тревога. РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T06:09

2026-08-18T06:09

2026-08-18T06:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. На территории Крыма с вечера понедельника действует беспилотная опасность, Крымский мост был перекрыт больше часа, в Севастополе объявлена воздушная тревога.Атака на СевастопольВ Севастополе дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал в 1.37, отбой дали через час. Во второй раз сирены включили в 3.17. Отбоя по состоянию на 6 утра не было.О последствиях пока не сообщается.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.Беспилотная опасность в КрымуС вечера понедельника ГУ МЧС России по республике объявило беспилотную опасность. Соответствующее сообщение размещено в соцсетях ведомства, а также рассылается в смс-сообщениях.Граждан призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.По состоянию на 6 утра вторника режим беспилотной опасности сохраняется.Крымский мостПосле четырех часов утра движение по Крымскому мосту остановили из соображений безопасности. Возобновили проезд спустя час с лишним - в 5.22.Сейчас, по данным канала оперативной информации о ситуации на объекте, очередей перед досмотровыми комплексами нет. Проезд свободен в обе стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260817/zemletryasenie-v-chernom-more-i-proverka-raboty-mogov-bars-krym-glavnoe-za-den-1158564012.html

крым

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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