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Новости Крыма и Севастополя - что произошло на полуострове за ночь - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Новости Крыма и Севастополя - что произошло на полуострове за ночь
Новости Крыма и Севастополя - что произошло на полуострове за ночь - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Новости Крыма и Севастополя - что произошло на полуострове за ночь
На территории Крыма с вечера понедельника действует беспилотная опасность, Крымский мост был перекрыт больше часа, в Севастополе объявлена воздушная тревога. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T06:09
2026-08-18T06:51
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. На территории Крыма с вечера понедельника действует беспилотная опасность, Крымский мост был перекрыт больше часа, в Севастополе объявлена воздушная тревога.Атака на СевастопольВ Севастополе дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал в 1.37, отбой дали через час. Во второй раз сирены включили в 3.17. Отбоя по состоянию на 6 утра не было.О последствиях пока не сообщается.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.Беспилотная опасность в КрымуС вечера понедельника ГУ МЧС России по республике объявило беспилотную опасность. Соответствующее сообщение размещено в соцсетях ведомства, а также рассылается в смс-сообщениях.Граждан призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.По состоянию на 6 утра вторника режим беспилотной опасности сохраняется.Крымский мостПосле четырех часов утра движение по Крымскому мосту остановили из соображений безопасности. Возобновили проезд спустя час с лишним - в 5.22.Сейчас, по данным канала оперативной информации о ситуации на объекте, очередей перед досмотровыми комплексами нет. Проезд свободен в обе стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260817/zemletryasenie-v-chernom-more-i-proverka-raboty-mogov-bars-krym-glavnoe-za-den-1158564012.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, новости севастополя, крым, крымский мост, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Новости Крыма и Севастополя - что произошло на полуострове за ночь

Новости Крыма и Севастополя - главное на утро вторника

06:09 18.08.2026 (обновлено: 06:51 18.08.2026)
 
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкБелая скала (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма
Белая скала (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. На территории Крыма с вечера понедельника действует беспилотная опасность, Крымский мост был перекрыт больше часа, в Севастополе объявлена воздушная тревога.

Атака на Севастополь

В Севастополе дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал в 1.37, отбой дали через час. Во второй раз сирены включили в 3.17. Отбоя по состоянию на 6 утра не было.
О последствиях пока не сообщается.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.

Беспилотная опасность в Крыму

С вечера понедельника ГУ МЧС России по республике объявило беспилотную опасность. Соответствующее сообщение размещено в соцсетях ведомства, а также рассылается в смс-сообщениях.
Граждан призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
По состоянию на 6 утра вторника режим беспилотной опасности сохраняется.

Крымский мост

После четырех часов утра движение по Крымскому мосту остановили из соображений безопасности. Возобновили проезд спустя час с лишним - в 5.22.
Сейчас, по данным канала оперативной информации о ситуации на объекте, очередей перед досмотровыми комплексами нет. Проезд свободен в обе стороны.
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