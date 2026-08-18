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Новости Крыма: что происходит сейчас на полуострове - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Новости Крыма: что происходит сейчас на полуострове
Новости Крыма: что происходит сейчас на полуострове - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Новости Крыма: что происходит сейчас на полуострове
Юг Крыма частично обесточен в результате ночных атак ВСУ, также в некоторых регионах нет воды из-за проблем с электроэнергией. Средства противовоздушной обороны РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T12:56
2026-08-18T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Юг Крыма частично обесточен в результате ночных атак ВСУ, также в некоторых регионах нет воды из-за проблем с электроэнергией. Средства противовоздушной обороны сбили вражеские дроны над полуостровом. Глава минпромторга республики Анушаван Агаджанян назначен вице-премьером крымского правительства.Ситуация со светом и водойЧасть населенных пунктов на юге Крыма обесточены в результате очередной атаки ВСУ на полуостров, сообщило утром во вторник предприятие "Крымэнерго". Ведутся аварийно-восстановительные работы. Также по-прежнему остается сложной обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе и востоке полуострова. В севастопольской зоне из-за технологического нарушения на сетях, произошедшего ночью 18 августа, обесточены потребители Байдарской долины. Из-за сложностей с энергообеспечением в некоторых районах Крыма ограничена подача воды. Возможны перебои или полное отсутствие воды в Кировском районе: городе Старый Крым, поселке Кировское и других населенных пунктах района, а также в поселке Приморский (Большая Феодосия). Кроме того, связи с 09:00 до 17:00 возможно отключение холодной воды приостановка холодного водоснабжения на трех десятках улиц в Ялте.Отражение атак беспилотниковУтром во вторник канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым сообщил о работе систем противовоздушной обороны на юге полуострова.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром сообщил, что за ночь военные отбили две атаки ВСУ, сбиты девять беспилотников. Всего за прошедшие сутки над городом были уничтожены 19 вражеских дронов.Один из беспилотников, подавленный средствами РЭБ, упал в море с полным боезарядом, его прибило к берегу в районе Парка Победы. Территорию оцепили, людей эвакуировали. Саперы подорвут дрон на месте.Днем в Севастополе снова звучал сигнал воздушной тревоги. Продлилась она 10 минут.Назначение Агаджаняна вице-премьеромМинистр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян официально назначен вице-премьером правительства республики. Указ подписан главой РК Сергеем Аксеновым.Агаджанян в новой должности будет курировать сферы промышленности и торговли, спорта, жилищного надзора.Ситуация на Крымском мостуОколо четырех часов утра движение по мосту перекрыли, ограничение продлилось чуть больше часа. С 9 утра начала расти очередь со стороны Керчи. По состоянию на 12:00 она составляет 260 транспортных средств.Лесной пожар под ФеодосиейМасштабный пожар на горе Тепе-Оба под Феодосией, вспыхнувший в воскресенье, полностью ликвидирован, сообщает крымский главк МЧС России. Его площадь составила 70 гектаров, из которых 25 га - лесной фонд.На тушении пожара работали более 300 человек, в том числе сотрудники лесхозов и волонтеры, а также 80 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости Крыма: что происходит сейчас на полуострове

Новости Крыма и Севастополя: что сейчас происходит на полуострове

12:56 18.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВид на черноморское побережье с горы Ай-Петри, Крым
Вид на черноморское побережье с горы Ай-Петри, Крым - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Юг Крыма частично обесточен в результате ночных атак ВСУ, также в некоторых регионах нет воды из-за проблем с электроэнергией. Средства противовоздушной обороны сбили вражеские дроны над полуостровом. Глава минпромторга республики Анушаван Агаджанян назначен вице-премьером крымского правительства.

Ситуация со светом и водой

Часть населенных пунктов на юге Крыма обесточены в результате очередной атаки ВСУ на полуостров, сообщило утром во вторник предприятие "Крымэнерго". Ведутся аварийно-восстановительные работы. Также по-прежнему остается сложной обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе и востоке полуострова.
В севастопольской зоне из-за технологического нарушения на сетях, произошедшего ночью 18 августа, обесточены потребители Байдарской долины.
Из-за сложностей с энергообеспечением в некоторых районах Крыма ограничена подача воды. Возможны перебои или полное отсутствие воды в Кировском районе: городе Старый Крым, поселке Кировское и других населенных пунктах района, а также в поселке Приморский (Большая Феодосия). Кроме того, связи с 09:00 до 17:00 возможно отключение холодной воды приостановка холодного водоснабжения на трех десятках улиц в Ялте.

Отражение атак беспилотников

Утром во вторник канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым сообщил о работе систем противовоздушной обороны на юге полуострова.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром сообщил, что за ночь военные отбили две атаки ВСУ, сбиты девять беспилотников. Всего за прошедшие сутки над городом были уничтожены 19 вражеских дронов.
Один из беспилотников, подавленный средствами РЭБ, упал в море с полным боезарядом, его прибило к берегу в районе Парка Победы. Территорию оцепили, людей эвакуировали. Саперы подорвут дрон на месте.
Днем в Севастополе снова звучал сигнал воздушной тревоги. Продлилась она 10 минут.

Назначение Агаджаняна вице-премьером

Министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян официально назначен вице-премьером правительства республики. Указ подписан главой РК Сергеем Аксеновым.
Агаджанян в новой должности будет курировать сферы промышленности и торговли, спорта, жилищного надзора.

Ситуация на Крымском мосту

Около четырех часов утра движение по мосту перекрыли, ограничение продлилось чуть больше часа. С 9 утра начала расти очередь со стороны Керчи. По состоянию на 12:00 она составляет 260 транспортных средств.

Лесной пожар под Феодосией

Масштабный пожар на горе Тепе-Оба под Феодосией, вспыхнувший в воскресенье, полностью ликвидирован, сообщает крымский главк МЧС России. Его площадь составила 70 гектаров, из которых 25 га - лесной фонд.
На тушении пожара работали более 300 человек, в том числе сотрудники лесхозов и волонтеры, а также 80 единиц техники.
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