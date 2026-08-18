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Новороссийские десантники уничтожили более 30 ударных и разведывательных БПЛА

Новороссийские десантники уничтожили более 30 ударных и разведывательных БПЛА - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Новороссийские десантники уничтожили более 30 ударных и разведывательных БПЛА

Более 30 разведывательных и ударных беспилотников уничтожили FPV-дроны новороссийских десантников за месяц в небе над Запорожской областью. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T20:35

2026-08-18T20:35

2026-08-18T20:35

беспилотник (бпла, дрон)

беспилотные войска

министерство обороны рф

запорожская область

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Более 30 разведывательных и ударных беспилотников уничтожили FPV-дроны новороссийских десантников за месяц в небе над Запорожской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Перехват вражеского дрона выполнялся по одной из двух отработанных схем: либо прямым тараном, либо подрывом собственной боевой части в непосредственной близости от БПЛА. Такая тактика показала высокие результаты: только за один месяц расчеты соединения уничтожили около 30 высотных беспилотников, модели типа "Лелека", "Домаха" и RAM-2Х.Как пояснили в Минобороны РФ, в условиях современного боя, где в небе большое множество беспилотников различного назначения, традиционные средства ПВО не всегда оказываются эффективны. На вооружении новороссийских десантников имеется высокоэффективное средство борьбы с вражескими БПЛА — расчеты FPV-дронов-перехватчиков. Они стали важнейшим элементом эшелонированной системы противовоздушной обороны, закрывая зоны, где бессильны зенитные ракетные комплексы.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчеты БПЛА 98-й дивизии ВДВ охотятся за логистикой и "птичками" ВСУ на правом берегу Днепра. На счету наших бойцов около 50 разведывательных и ударных аппаратов ВСУ различного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:БПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской областиРаботают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУДроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской области

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, министерство обороны рф, запорожская область, новости сво