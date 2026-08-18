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Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство
Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство
Девушке, напавшей с ножом на двух сестер в Уфе, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сказал представитель Следственного комитета РФ в зале... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T14:44
2026-08-18T14:44
2026-08-18T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Девушке, напавшей с ножом на двух сестер в Уфе, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сказал представитель Следственного комитета РФ в зале суда на заседании по избранию фигурантке меры пресечения, передает РИА Новости.17 августа в Уфе в квартире многоэтажного дома 16-летняя девушка напала с ножом на сверстницу и ее 9-летнюю сестру. По данным СК, инцидент произошел в ходе конфликта на почве личной неприязни. Пострадавших госпитализировали.Кировский районный суд Уфы по итогам заседания постановил заключить обвиняемую под стражу сроком на два месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина ранила мужа кухонным ножом – дело ушло в судВ Евпатории мужчина с топором напал на прохожих: двое пострадалиПырнула сожителя: крымчанку будут судить за пьяную поножовщину
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происшествия, новости, уфа, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство
Напавшей с ножом на сестер девушке из Уфы предъявили обвинение в покушении на убийство
14:44 18.08.2026 (обновлено: 14:55 18.08.2026)