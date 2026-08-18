Рейтинг@Mail.ru
Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260818/napavshuyu-s-nozhom-na-sester-devushku-v-ufe-obvinili-v-pokushenii-na-ubiystvo-1158592699.html
Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство
Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство
Девушке, напавшей с ножом на двух сестер в Уфе, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сказал представитель Следственного комитета РФ в зале... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T14:44
2026-08-18T14:55
происшествия
новости
уфа
ск рф (следственный комитет российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466536_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_70ae9d449070af9a731cf0aa491c26c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Девушке, напавшей с ножом на двух сестер в Уфе, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сказал представитель Следственного комитета РФ в зале суда на заседании по избранию фигурантке меры пресечения, передает РИА Новости.17 августа в Уфе в квартире многоэтажного дома 16-летняя девушка напала с ножом на сверстницу и ее 9-летнюю сестру. По данным СК, инцидент произошел в ходе конфликта на почве личной неприязни. Пострадавших госпитализировали.Кировский районный суд Уфы по итогам заседания постановил заключить обвиняемую под стражу сроком на два месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщина ранила мужа кухонным ножом – дело ушло в судВ Евпатории мужчина с топором напал на прохожих: двое пострадалиПырнула сожителя: крымчанку будут судить за пьяную поножовщину
уфа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466536_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2deeebdd0f3fb4a66474ed8e7bfd2599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, новости, уфа, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство

Напавшей с ножом на сестер девушке из Уфы предъявили обвинение в покушении на убийство

14:44 18.08.2026 (обновлено: 14:55 18.08.2026)
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Девушке, напавшей с ножом на двух сестер в Уфе, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сказал представитель Следственного комитета РФ в зале суда на заседании по избранию фигурантке меры пресечения, передает РИА Новости.
17 августа в Уфе в квартире многоэтажного дома 16-летняя девушка напала с ножом на сверстницу и ее 9-летнюю сестру. По данным СК, инцидент произошел в ходе конфликта на почве личной неприязни. Пострадавших госпитализировали.
"Задержанной предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство - ред.)", - сказал представитель СК.
Кировский районный суд Уфы по итогам заседания постановил заключить обвиняемую под стражу сроком на два месяца.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе женщина ранила мужа кухонным ножом – дело ушло в суд
В Евпатории мужчина с топором напал на прохожих: двое пострадали
Пырнула сожителя: крымчанку будут судить за пьяную поножовщину
 
ПроисшествияНовостиУфаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:59В акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ
17:45Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень
17:36Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции
17:28Красноперекопский район готов к отопительному сезону на 70 процентов
17:16Террор ВСУ в Белгородской области - пять человек ранены
17:10Первые симптомы перегрева и солнечного удара - как оказать помощь
16:54Зеленский внес в Раду представление о назначении глав Минобороны и МИД Украины
16:37Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августа
16:27В Керчи на 17 улицах и переулках на день отключат газ
16:00Киев пригрозил России баллистикой до конца года – чего можно ожидать
15:48России и Мьянме нужно поработать на экономическом треке – Путин
15:37ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах России
15:19Что происходит на Крымском мосту - очередь выросла вдвое
15:01В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людей
14:49Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя
14:44Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство
14:37Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:13МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар
14:08Дроны атаковали второе за сутки греческое судно в Черном море
13:57В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате
Лента новостейМолния