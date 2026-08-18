https://crimea.ria.ru/20260818/nad-sevastopolem-otbili-dve-ataki-bpla---v-gorode-gorit-trava-1158573349.html

Над Севастополем отбили две атаки БПЛА - в городе горит трава

Над Севастополем отбили две атаки БПЛА - в городе горит трава - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Над Севастополем отбили две атаки БПЛА - в городе горит трава

В Севастополе ночью отразили очередную атаку вражеских беспилотников, сбиты девять БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T06:43

2026-08-18T06:43

2026-08-18T06:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе ночью отразили очередную атаку вражеских беспилотников, сбиты девять БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Спасательной службы города, зафиксировано возгорание травы в разных районах города.В Севастополе дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал в 1.37, отбой дали через час. Во второй раз сирены включили в 3.17. Отбой дали в 6.12. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На юге Крыма работает ПВО Беспилотники ВСУ атакуют Москву и регион - сбито более 180 дроновНефтяной танкер атакован в Черном море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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