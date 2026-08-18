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Над Севастополем отбили две атаки БПЛА - в городе горит трава
Над Севастополем отбили две атаки БПЛА - в городе горит трава - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Над Севастополем отбили две атаки БПЛА - в городе горит трава
В Севастополе ночью отразили очередную атаку вражеских беспилотников, сбиты девять БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T06:43
2026-08-18T06:43
2026-08-18T06:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе ночью отразили очередную атаку вражеских беспилотников, сбиты девять БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Спасательной службы города, зафиксировано возгорание травы в разных районах города.В Севастополе дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал в 1.37, отбой дали через час. Во второй раз сирены включили в 3.17. Отбой дали в 6.12. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На юге Крыма работает ПВО Беспилотники ВСУ атакуют Москву и регион - сбито более 180 дроновНефтяной танкер атакован в Черном море
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Над Севастополем отбили две атаки БПЛА - в городе горит трава
Над Севастополем сбили 9 БПЛА - есть возгорания травы в разных районах
06:43 18.08.2026 (обновлено: 06:44 18.08.2026)